Reajustes abusivos e cancelamentos unilaterais: planos de saúde estão no centro de polêmica Especialista em direito do consumidor explica como o usuário pode agir

Cancelamentos unilaterais e reajustes abusivos. Os planos de saúde coletivos estão no centro de uma polêmica no Brasil. Stefano Ribeiro Ferri, especialista em direito do consumidor e saúde, explica quais são os direitos dos usuários afetados pelas práticas abusivas das operadoras.

“Não há justificativa para que as proteções existentes nos contratos individuais não se estendam para os contratos coletivos”, diz Ferri.

