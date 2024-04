Abaeté Linhas Aéreas impulsiona o futuro da aviação regional no Brasil

Alto contraste

Abaeté Linhas Aéreas: potencial de crescimento na aviação regional brasileira

A Abaeté Linhas Aéreas, referência no setor da aviação regional, está empenhada em moldar o futuro do setor aéreo. A companhia tem procurado explorar novas oportunidades de negócio, investindo em aeródromos privados, e desenvolver uma malha aérea estruturada e acessível, oferecendo serviços de qualidade para os mais diversos destinos.

Em busca de alavancar um segmento que vai muito além do turismo, os setores público e privado também têm mostrado interesse em investir na aviação regional. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) mostram que, em 2023, o setor público investiu cerca de R$ 187 milhões e o setor privado aproximadamente R$ 1,2 bilhão. Já para o ano de 2024, a previsão é que estes valores possam dobrar, atingindo a marca de R$ 480 milhões e R$ 2,6 bilhões, respectivamente.

"A aviação regional no Brasil enfrenta diversos obstáculos. Contudo, os números acima divulgados revelam um enorme potencial de crescimento", destaca Héctor Hamada, CEO da Abaeté. "É fundamental desenvolver rotas e investir em novas aeronaves para atender à crescente demanda por transporte aéreo em regiões como a Bahia. Além disso, ressalto a necessidade de incentivos fiscais e financiamentos para impulsionar o setor”, completa.

A partir de uma trajetória marcada por desafios e conquistas, Hamada trouxe para a companhia sua vasta experiência em diferentes instituições, incluindo passagens pela General Motors (GM) e IBM. Sua visão estratégica e dedicação têm sido fundamentais para impulsionar o crescimento e a inovação da empresa.

Com mais de 45 anos de história, a Abaeté está empenhada em consolidar a presença na Bahia, reforçando seu comprometimento com a aviação regional. Para alcançar esse objetivo, deu início a um processo de reestruturação que já resultou no aumento de 65% da equipe, transporte de mais de 15 mil passageiros, abertura de novos destinos – a exemplo dos voos diretos de Salvador para Boipeba, ilha do município de Cairu – contratação de novos sistemas e recertificação ISSA, que comprova o alto padrão de desempenho em segurança operacional.

Perspectivas para a aviação regional

A aviação regional brasileira está em desenvolvimento e o que não falta é demanda. Em regiões como a Bahia, por exemplo, a dimensão e a diversidade justificam a existência de um segmento mais estruturado, acessível e de qualidade. Apesar do cenário de importância e expansão, o CEO ressalta que carece de investimentos, uma vez que o setor ainda direciona mais recursos para linhas domésticas e internacionais.

“No pós-pandemia passamos a observar um interesse maior das grandes companhias aéreas, porém existem entraves importantes a serem resolvidos, como a grande lacuna nos modelos das aeronaves destinadas à aviação regional. A falta de fontes de financiamento em novos modelos intermediários também impacta de forma negativa o crescimento. Outro fator é o dumping (vendas a preços abaixo do custo de produção) feito por algumas empresas”, aponta.

Na tentativa de contribuir para mudanças, além de enxergar um futuro promissor, a companhia aérea baiana está determinada a desempenhar um papel fundamental nesse cenário. Com investimentos nas áreas de infraestrutura, tecnologia e capital humano, visa expandir suas operações e oferecer soluções inovadoras para as necessidades do mercado, como o fortalecimento do turismo interno.

Hamada também reforça o compromisso com a excelência operacional e a segurança dos passageiros. Associada da ALTA (Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo) e da ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), a Abaeté destaca-se pela certificação ISSA - avaliação internacionalmente reconhecida e aceita como padrão de qualidade e segurança operacional na indústria da aviação civil.

"Nossa prioridade é garantir uma experiência de viagem diferenciada para todos os nossos clientes. Estamos constantemente aprimorando nossos processos e procedimentos para atender aos mais altos padrões de qualidade e segurança”, finaliza.