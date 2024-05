Avião temático inspirado no Pateta estreia no aeroporto de Belo Horizonte O A320neo partiu de Toulouse, na França, e chegou a Belo Horizonte no último sábado, às 18h53, sendo recebido por um grupo de spotters

Azul: aeronave temática com o Pateta (Azul Linhas Aéreas)

O BH Airport recebeu, no último sábado (25/5), a mais nova aeronave temática do país, inspirada no amado personagem da Disney, o Pateta. Ela faz parte da “Frota Mais Mágica do Mundo” da companhia Azul Linhas Aéreas, que também conta com aeronaves temáticas do Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald e Margarida.

A aeronave foi recebida por um grupo de spotters, que registrou o pouso do A320neo e seus detalhes que capturam a divertida essência do Pateta, como as orelhas na lateral, além do focinho, bigode e dentinhos na parte da frente da cabine de comando. A aeronave decolou em Toulouse, na França, parou para abastecer na Ilha do Sal, na África, e seguiu para o BH Airport, onde chegou às 18h53.

O meticuloso processo de pintura e customização da aeronave, realizado na fábrica da Airbus em Toulouse, foi inspirado em um design criado por artistas do Walt Disney World Resort. Além dos detalhes do personagem na parte da frente, a aeronave traz o desenho do Pateta na cauda e as cores dele em toda a sua extensão: azul, laranja, preto e verde.

O COO do BH Airport, Rodrigo Côrtes, destaca a alegria de receber mais uma aeronave temática, que sempre encanta e melhora a experiência dos passageiros. Lembra, ainda, que o aeroporto faz questão de abrir as portas para os spotters, que são amantes da aviação e, por meio do seu trabalho, aproximam as pessoas do universo dos aviões.

“O Pateta é um personagem clássico que conquistou gerações com suas trapalhadas divertidas e com certeza vai encantar passageiros de todas as idades. Iniciativas como essas aumentam nossa paixão pela aviação e tornam o voar ainda mais prazeroso e cativante para todos”, afirma.

O Diretor de Marketing e Negócios da Azul, Daniel Bicudo, também comenta como as aeronaves temáticas são recebidas pelo público. “As aeronaves da ‘Frota Mais Mágica do Mundo’ são muito especiais para nós, da Azul, pela forma como encantam e impactam a experiência do Cliente. É possível ver a alegria e o brilho no olhar de adultos e crianças quando descobrem que vão viajar em uma delas. O Pateta é um clássico, que representa diversão e bom-humor, e acreditamos que a nova aeronave conseguiu capturar esta essência”, afirmou.

A Diretora de Marketing e Vendas de Disney Destinations, Cinthia Douglas, fala do orgulho em ver a aeronave inspirada no Pateta se juntar à Frota Mais Mágica do Mundo e aterrissar em solo brasileiro. “Todos sabemos que o Pateta tem um lugar especial nos corações dos brasileiros, com sua personalidade divertida. Nossa colaboração com a Azul tem como objetivo oferecer uma experiência a bordo verdadeiramente inesquecível e celebrar a magia dos quatro parques temáticos do Walt Disney World Resort, com a alegria que as pessoas encontram quando visitam “O Lugar Mais Mágico do Mundo”, afirma.

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a quase 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.









