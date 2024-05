Força Aérea usa drone para identificar pessoas isoladas no RS após chuvas Tragédia ambiental no estado já deixou 83 mortos, 111 desaparecidos e 121.957 desalojados

Drone usado pela FAB nas buscas por moradores do RS (Paulo Rezende/FAB - 17.10.2014)

A Força Aérea Brasileira passou a usar um drone nas buscas por moradores do Rio Grande do Sul que estejam isolados em função das fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. O modelo usado na operação é o RQ-900, uma aeronave remotamente pilotada. O drone pertence à Base Aérea de Santa Maria (BASM).

Os primeiros sobrevoos do RQ-900 ocorreram no domingo (5), na região da Quarta Colônia. “A orientação é que pessoas isoladas, em situação de risco e com necessidade de resgate, ao visualizar ou ouvir a aeronave, saiam dos abrigos, sinalizem ou façam marcas no solo, de modo que possam ser identificados e o apoio realizado”, informou a Força Aérea.

A Aeronáutica diz que as aeronaves remotamente pilotadas possibilitam analises em tempo real e com alta precisão das áreas expostas, auxiliando no mapeamento e modelagem, além de permitir a mensuração da população em risco na área de estudo.

83 mortes confirmadas

Segundo último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado às 9h desta segunda-feira (6), o número de mortes no estado chegou a 83 e outras quatro estão sendo investigadas. A Defesa Civil comunicou que há 111 desaparecidos e 276 feridos.

Ao todo, 19.368 pessoas estão em abrigos e 850.422 foram afetadas de alguma forma pelas enchentes. Além disso, 121.957 pessoas estão desalojadas. As chuvas atingiram 345 cidades do estado.