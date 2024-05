Air Europa e Aeroporto de Salvador lançam 3ª frequência de voos em evento sobre turismo de luxo de Madrid O encontro aconteceu no Aeroporto de Salvador e contou com representantes do Turismo de Madrid

Air Europa, Aeroporto de Salvador e representantes do Turismo de Madrid (Will Recarey)

O Turismo de Madrid, a Air Europa e o Salvador Bahia Airports apresentaram para a capital baiana, nesta terça-feira, 28 de maio, as ofertas do turismo de luxo da cidade de Madrid, durante um evento para parceiros. O encontro aconteceu no Aeroporto Internacional de Salvador. Na ocasião, além de apresentar as atrações do destino, também foi anunciado o início da terceira frequência dos voos entre Salvador e Madrid, operados pela Air Europa.

A Air Europa atua há mais de 20 anos realizando os voos que conectam a cidade baiana à capital espanhola. Até então, dois voos semanais eram operados, às quartas-feiras e aos sábados. Neste ano, a partir de 17 de junho, a companhia acrescentará mais uma frequência, às segundas-feiras, além de ofertar também a classe executiva. “Essa novidade significa mais opções para os turistas que desejam visitar Madrid, além de outras cidades europeias por meio do nosso hub do Aeroporto Madrid-Barajas. Nosso objetivo é continuar promovendo o destino no Brasil e também contribuir para que mais brasileiros possam conhecer a capital espanhola e suas atrações”, destaca o diretor-geral da Air Europa no Brasil e na Argentina, Gonzalo Romero.

Durante o evento em Salvador, estiveram presentes a gerente de Conectividade do Turismo de Madrid, Caroline Tensi, e a gerente de Marketing, Consuelo Sánchez, além do secretário Turismo da Bahia, Mauricio Bacellar e o Consul Geral da Espanha em Salvador, Ignácio Perez.

De acordo com Tensi, o evento é uma oportunidade de estreitar o relacionamento com o mercado brasileiro, considerado estratégico para Madrid por conta de sua conectividade e potencial turístico. “Hoje, temos conexões com o Brasil por meio de várias companhias aéreas e a Air Europa é uma das principais, ofertando rotas a partir de Salvador e São Paulo. A empresa voa com capacidade de cerca de 3.250 assentos semanais até Madrid e há uma expectativa de alcançar 9.500 neste verão. Por isso, para nós, é um privilégio vir para Salvador e, junto com a Air Europa e o Aeroporto de Salvador, promover nosso destino. Acreditamos que o incremento de voos terá um impacto positivo para o turismo de Madrid”, diz.

Para o Aeroporto Salvador Bahia, o evento reforça a importância da capital baiana na promoção do turismo do país e como importante destino para viajantes da Europa, além de ponto de partida para brasileiros interessados em visitar o velho continente. “A nova frequência da Air Europa, que liga diretamente Salvador e Madrid, expoentes turísticos de seus respectivos países, é mais um passo importante para consolidar a capital baiana como rota de voos internacionais relevantes”, reforça Julio Ribas, diretor-geral do aeroporto baiano.

Oferta do turismo de luxo de Madrid

O turismo de Madrid dispõe de uma oferta hoteleira com marcas referenciadas, como Four Seasons, Rosewood e Mandarin Oriental Ritz. A planta hoteleira de Madrid inclui também os estabelecimentos JW Marriott e The Madrid Edition, aos quais será adicionado em breve um do grupo Evok, desenhado por Philippe Starck.

Madrid também conta agora com um novo ícone de luxo: a Galería Canalejas, que fica localizada na praça de Canalejas e muito próxima da Puerta del Sol. O espaço conta com as principais marcas de moda, acessórios e alta joalheria, além de uma proposta chamada de Food Hall, com restaurantes de diferentes estilos e nacionalidades.

Se o objetivo for compras, destacam-se os bairros Las Salesas e Salamanca, expoentes do comércio mais exclusivo, e as lojas centenárias e oficinas de artesanato, com referências como Capas Seseña, Sombrerería Medrano ou Guitarras Ramírez. Madrid também se destaca no panorama gastronômico com os seus 26 restaurantes com estrelas Michelin, 17 com o distintivo Bib Gourmand, dois com Estrela Michelin Verde e 14 restaurantes centenários.

A agenda cultural de Madrid está repleta de grandes espetáculos, com os musicais sendo um dos marcos, o que levou a famosa Gran Vía a ser chamada de “Broadway de Madrid”. Para os turistas, há ainda a opção de prestigiar ópera no Teatro Real, além da grande oferta de flamenco, que faz com Madrid seja a capital dessa dança no mundo.

Conectividade aérea

Além de voar de forma direta para Madrid saindo de Salvador e São Paulo, a Air Europa também oferece, a partir do aeroporto de Madrid, cômodas e rápidas conexões para diversos destinos europeus. Nesse caso, também há a possibilidade de realizar um stopover gratuito na ida e na volta, o que permite que os viajantes possam aproveitar alguns dias na cidade espanhola e depois continuar a viagem. Esse serviço deve ser solicitado no momento da reserva, antes da emissão da passagem.

A aeronave operada pela companhia é o Dreamliner 787, considerada uma das mais eficientes e sustentáveis do mercado, diminuindo em 20% o consumo de combustível. A Classe Executiva do avião possui poltronas na configuração 2-2-2, que são adaptáveis para cama. Para mais informações e compras de passagens, acesse o site da Air Europa.

Sobre a Air Europa

Com atuação desde 1986, a Air Europa é uma companhia aérea espanhola, membro da aliança SkyTeam. A frota da empresa é composta por 50 aeronaves, que estão entre as mais modernas e sustentáveis do setor, como os modelos Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737, que garantem eficiência e comodidade aos passageiros. A Air Europa voa a mais de 55 destinos em todo o mundo e conta com uma posição estratégica no hub do aeroporto Adólfo Suárez Madrid-Barajas, conectando a Europa e a América. A companhia se destaca por seu sólido compromisso com a sustentabilidade e a descarbonização, assim como por sua aposta na inovação, por meio da incorporação de tecnologias mais avançadas para a digitalização e otimização dos processos. A Air Europa ainda figura atualmente entre as empresas aéreas mais pontuais do continente europeu.









