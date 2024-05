Air France apresenta experiência exclusiva para passageiros La Première no aeroporto de Paris-Charles de Gaulle Disponível a partir de julho de 2024, nova jornada do cliente inclui novo espaço de check-in e suítes com pátio externo

Air France: novo espaço de check-in e suítes com pátio externo (Air France)

A Air France continua comprometida em elevar o conforto e a exclusividade da La Première, sua classe de serviço de maior prestígio. Enquanto a companhia aérea planeja apresentar a nova cabine de primeira classe no próximo inverno europeu, também se prepara para inaugurar uma experiência exclusiva para os passageiros no verão do hemisfério norte, com um lobby dedicado para check-in e suítes espaçosas. O objetivo é oferecer uma viagem ainda mais tranquila e totalmente privativa no aeroporto de Paris-Charles de Gaulle a partir de julho.

Um novo saguão de check-in exclusivo

Ao chegar no aeroporto, cada cliente La Première é recebido por um concierge, que se encarrega de todo o percurso de sua bagagem. A partir do verão europeu, os passageiros serão conduzidos a um saguão de check-in exclusivo recém-criado, marcando a etapa inicial de sua jornada personalizada pelo aeroporto. No espaço, uma equipe dedicada da Air France administrará todos os procedimentos relacionados à partida, incluindo o check-in e a assistência às bagagens. Essa área, equipada com 15 assentos e dois lounges privativos, garante mais privacidade aos passageiros*. O saguão de check-in também atenderá aos passageiros da La Première que desembarcarem no aeroporto. Os clientes terão a opção de relaxar após o voo, aproveitar as instalações de chuveiro, se desejarem, e retirar suas bagagens despachadas.

Como um refúgio tranquilo em meio ao ambiente agitado do aeroporto, esse saguão incorpora a elegância e a sofisticação francesas. Meticulosamente elaborado por especialistas da Air France em colaboração com a agência SGK Brandimage, o design combina perfeitamente espaços individualizados, preservando uma sensação geral de amplitude. Decorado em uma paleta de branco e cinza, acentuada com toques de vermelho, o lobby conta com luz natural abundante e exibe móveis requintados de renomados designers franceses, como Pierre Paulin e Christophe Pillet. Cada detalhe, desde a costura precisa até o estofamento luxuoso, exala uma aura de alta costura.

Uma vez concluídas as formalidades, cada passageiro será acompanhado até o lounge da La Première por uma passagem privativa, com um ponto de controle de segurança exclusivo. Ao longo desse caminho, uma série de imagens que retratam o icônico cavalo-marinho alado da companhia aérea fará com que os convidados mergulhem no mundo distinto da La Première, servindo como um acompanhamento cativante durante toda a viagem.

Um lounge dedicado aos clientes da La Première

Projetada pelo arquiteto Didier Lefort, o lounge La Première da Air France é sinônimo de exclusividade, com uma impressionante área de 1.000 m². O espaço oferece aos passageiros um retiro tranquilo, exalando uma sensação de serenidade e uma experiência superior. A gastronomia também tem lugar de destaque, com um menu meticulosamente selecionado e uma carta de vinhos e champanhe elaborada por Alain Ducasse e sua equipe especializada. No centro do lounge, há um luxuoso spa e uma área de tratamentos de beleza, operados pela Sisley, marca francesa pioneira conhecida por sua cosmetologia baseada em plantas.

Novas suítes conectadas ao lounge

Para obter o máximo de privacidade antes de uma viagem ou durante as conexões, os passageiros da La Première agora terão a opção de reservar suítes exclusivas com quase 45 m², estrategicamente localizadas ao lado do lounge da La Première. Estarão disponíveis três suítes, com a opção de unir duas delas mediante solicitação.

Ao chegar no refúgio, os clientes serão orientados pessoalmente sobre as opções e comodidades das suítes por um atendente exclusivo. Cada suíte terá uma espaçosa área de estar, um quarto com cama de casal, um banheiro bem equipado e um confortável pátio externo. Os passageiros terão a oportunidade de se deliciar com um menu especialmente criado por Alain Ducasse e sua equipe para o lounge La Première, bem como acessar o renomado spa Sisley. Adornado com flores frescas, lençóis luxuosos e acabamentos de alta costura, o objetivo é criar uma atmosfera majestosa no hub Paris-Charles de Gaulle da Air France.

Alinhadas ao estilo arquitetônico do lobby de check-in e do lounge La Première, as suítes incorporarão uma variação de cápsulas de privacidade. Cada uma terá seu próprio caráter distinto, selecionado por meio de uma decoração cuidadosamente projetada. A Air France selecionou meticulosamente exemplos icônicos do design francês, incluindo a mesa de escrever de Charlotte Perriand, a cadeira Ribbon de Pierre Paulin e o sofá Privé de Philippe Starck. Além disso, cada suíte contará com uma obra de arte exclusiva de um artista francês, adicionando um toque de riqueza cultural ao ambiente luxuoso.

Essa nova jornada privativa no aeroporto e o acesso ao lounge La Première estão incluídos como parte do serviço La Première da Air France. As suítes do aeroporto são oferecidas como uma opção, a partir de 800 euros.

Em breve, uma nova cabine La Première

Após a implementação da experiência exclusiva no aeroporto, a Air France mudará o foco para a introdução da nova cabine La Première, amplamente redesenhada, no inverno europeu de 2024-25. Estabelecendo um novo padrão de tamanho, essa cabine terá a configuração mais longa do mercado, oferecendo cinco janelas aos passageiros.

A partir do verão de 2024 no hemisfério norte, a Air France terá 19 Boeings 777-300 ERs equipados com suítes La Première, voando para Abidjan, Dubai, Los Angeles, Miami, Nova York-JFK, São Francisco, São Paulo, Singapura, Tóquio-Haneda e Washington.

*Os lounges privativos no saguão são reservados para passageiros inscritos na opção “suítes” da La Première.

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove e destaca a França ao redor mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, carga e manutenção aeronáutica, a Air France é um grande player do transporte aéreo. Mais de 38 mil funcionários que compõem a sua força de trabalho estão comprometidos diariamente para oferecer a cada cliente uma experiência única de viagem.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines e Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo conta com seus poderosos hubs Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 17 milhões de membros. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que tem um total de 18 companhias aéreas membros.

A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, e está trabalhando para reduzir e apoiar projetos que absorvem e armazenam carbono da atmosfera em sumidouros naturais de carbono. Como parte do programa Air France ACT, a companhia está comprometida em reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em até 30% vs. 2019, representando -12% em emissões absolutas de CO2. Essa ambição é apoiada por amplos investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração mais eficientes em combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustentável de Aviação, ou a generalização da eco-pilotagem.









