Air France introduz novos serviços premium em Paris-Charles de Gaulle

Alto contraste

A+

A-

Air France: novos serviços premium em Paris-Charles de Gaulle (Steven He - Wikimedia Commons)

A partir de 11 de junho de 2024, a Air France oferecerá novos serviços de concierge no Paris-Charles de Gaulle para dar as boas-vindas e ajudar seus clientes em todas as etapas de sua jornada no aeroporto. Essas comodidades serão disponibilizadas para todas as reservas em voos operados pela Air France ou com código compartilhado com uma companhia aérea parceira.

Um amplo portfólio de serviços personalizados na partida, na chegada e conexões

A Air France Conciergerie oferecerá aos clientes que viajam nas cabines Economy, Premium Economy e Business uma gama de serviços opcionais para uma experiência exclusiva, tranquila e sem stress no aeroporto.

No momento da partida, os clientes poderão usufruir de uma variedade de serviços, incluindo um transfer privado* para o aeroporto, assistência de concierge assim que chegarem ao terminal e um serviço de mensageiro para levar a sua bagagem para um balcão de check-in.

Publicidade

Na chegada, um concierge se encontrará com os clientes na porta do avião e irá acompanhá-los nas faixas prioritárias do aeroporto. Uma vez recolhida a bagagem, o cliente será acompanhado até ao veículo dedicado ao seu transfer privado*.

Os passageiros em conexão serão acompanhados desde o finger até ao lounge para clientes elegíveis e, em seguida, até o portão de embarque do seu próximo voo por meio das faixas prioritárias do aeroporto.

Publicidade

Na partida ou na conexão entre dois voos, o serviço de concierge também oferecerá o acesso a um dos lounges da companhia aérea em Paris-Charles de Gaulle como opção adicional para os clientes não elegíveis. No momento do embarque, os clientes serão acompanhados desde o lounge até o portão de embarque.

Serviço disponível para reserva hoje para voos a partir de 11 de junho de 2024, em airfrance.fr ou por telefone até 18 horas antes da partida. Clique aqui para mais informações.

Publicidade

*Para deslocamentos num raio de 40 km do aeroporto de Paris-Charles de Gaulle.

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove e destaca a França ao redor mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, carga e manutenção aeronáutica, a Air France é um grande player do transporte aéreo. Mais de 38 mil funcionários que compõem a sua força de trabalho estão comprometidos diariamente para oferecer a cada cliente uma experiência única de viagem.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines e Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo conta com seus poderosos hubs Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 17 milhões de membros. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que tem um total de 18 companhias aéreas membros.

A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, e está trabalhando para reduzir e apoiar projetos que absorvem e armazenam carbono da atmosfera em sumidouros naturais de carbono. Como parte do programa Air France ACT, a companhia está comprometida em reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em até 30% vs. 2019, representando -12% em emissões absolutas de CO2. Essa ambição é apoiada por amplos investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração mais eficientes em combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustentável de Aviação, ou a generalização da eco-pilotagem.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.