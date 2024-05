Air France revela novas cabines na frota Embraer 190

Alto contraste

Novos assentos são 30% mais leves que os modelos atuais, ajudando a reduzir o peso total da aeronave (Air France)

A Air France apresentou uma prévia das novas cabines que, em breve, serão instaladas em todas as aeronaves Embraer 190 operadas pela subsidiária regional HOP!. O anúncio aconteceu durante a Aircraft Interiors Expo, em Hamburgo (Alemanha), e a primeira dessas aeronaves remodeladas entrará em operação no próximo outono europeu.

Dessa forma, a empresa reforça seu compromisso em continuar buscando oportunidades de mercado para padronizar a oferta de produtos e serviços na rede de curta e média distância.

Assentos novos, mais confortáveis e inovadores

Com as cabines redesenhadas, a frota Embraer 190 será equipada com 110 novos assentos dispostos em uma configuração 2-2. Todas as poltronas são em couro e equipadas com estofamento ergonômico de espuma para mais conforto e durabilidade. Reclinável em até três polegadas, o assento terá 46 cm de largura, uma mesa, espaço de armazenamento otimizado, apoios de braço reclináveis e um gancho para casacos. É possível ajustar a altura e a largura do encosto de cabeça.

Posicionado na altura dos olhos, um suporte retrátil com a superfície nervurada e antiderrapante para acomodar com segurança um smartphone ou tablet será integrado ao assento. Será acompanhado de portas USB A e C, permitindo aos clientes recarregar os dispositivos pessoais, inclusive notebooks. Haverá também um porta-copos duplo para mais comodidade.

A bordo, os passageiros da Business ficarão acomodados nas primeiras fileiras da aeronave. Para garantir conforto e privacidade, uma cortina móvel separará essa cabine do restante do avião e, a partir de janeiro de 2025, cada cliente terá um assento livre ao seu lado.

Uma cabine elegante e iluminada

Assim como o Airbus A220, a cabine do Embraer 190 apresentará as cores características da Air France, com tons de azul, uma forte presença do branco, que proporciona luz e contraste, e toques de vermelho, que representa a excelência e a experiência da companhia aérea. Cada poltrona terá um padrão de costura simétrico acentuado no centro com linha de bordado cinza, criando um efeito estofado para o máximo conforto. O encosto de cabeça será bordado com o acento, a marca registrada da empresa, que também adorna as paredes traseiras da cabine da aeronave, dando perspectiva ao conjunto. O carpete revisita o tradicional padrão ornamental em espinha de peixe, simbolizando o emblemático mundo dos apartamentos parisienses e inspirado em Haussmann.

Poltronas mais leves, projetadas e fabricadas na França

Para projetar os assentos, a Air France fez uma parceria com a fabricante francesa Expliseat, trabalhando com Andrea Mocellin, um designer experiente no segmento de mercado de alto padrão.

Feita de fibra de carbono e titânio, a estrutura do assento é ultraleve e extremamente resistente. Ela incorpora elementos reciclados e o mínimo de plástico possível.

Cada novo assento é 30% mais leve do que o modelo atual, ajudando a reduzir o peso total da aeronave para diminuir o consumo de combustível e as emissões de CO2. A iniciativa faz parte da estratégia da companhia aérea para reduzir as emissões de carbono, juntamente com outros esforços, como a renovação da frota, o aumento do uso de combustíveis sustentáveis de aviação e o desenvolvimento de práticas de pilotagem ecológica.

Feitos sob medida para atender às exigências da empresa, os assentos serão produzidos em Angers, na França. A reforma das aeronaves Embraer 190 começará na unidade de manutenção da HOP!, em Clermont-Ferrand, após o verão no hemisfério norte.

Sobre a Air France

Desde 1933, a Air France promove e destaca a França ao redor mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, carga e manutenção aeronáutica, a Air France é um grande player do transporte aéreo. Mais de 38 mil funcionários que compõem a sua força de trabalho estão comprometidos diariamente para oferecer a cada cliente uma experiência única de viagem.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines e Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo conta com seus poderosos hubs Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 17 milhões de membros. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que tem um total de 18 companhias aéreas membros.

A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, e está trabalhando para reduzir e apoiar projetos que absorvem e armazenam carbono da atmosfera em sumidouros naturais de carbono. Como parte do programa Air France ACT, a companhia está comprometida em reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em até 30% vs. 2019, representando -12% em emissões absolutas de CO2. Essa ambição é apoiada por amplos investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração mais eficientes em combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustentável de Aviação, ou a generalização da eco-pilotagem.









