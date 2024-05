Amaro Aviation confirma participação no Catarina Aviation Show A feira está marcada para os dias 13 a 15 de junho, nos hangares do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, na Rodovia Castello Branco

Alto contraste

A+

A-

Amaro Aviation: presença no Catarina Aviation Show (Amaro Aviation)

A empresa de aviação executiva Amaro Aviation, fundada em 2020, confirmou nesta semana a sua participação em uma das maiores feiras de exposições do setor. No ano passado, o Catarina Aviation Show reuniu grandes nomes do mercado da aviação executiva e da indústria automotiva, com a presença de 49 expositores, mais de 380 pousos e decolagens de aeronaves, e um público estimado em 5.250 visitantes.

A trinta minutos da capital paulista, o evento voltará a ser instalado nos hangares 1 e 3 do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, com a novidade de um terceiro espaço dedicado à feira, o Hangar 4. Este ano, a organização anunciou a exposição de mais de 50 marcas e 40 aeronaves, desde jatos a helicópteros e automóveis. A feira estima a apresentação de novidades para o setor, com novas empresas e aeronaves em exposição.

A Amaro Aviation pretende levar a aeronave turboélice Pilatus PC-12 NGX, líder no setor de vendas pelo seu histórico de segurança equivalente aos jatos executivos bimotores, e apresentar aos visitantes o seu mais novo serviço de Gerenciamento de Aeronaves, para os já proprietários, além dos já conhecidos como Propriedade Compartilhada, Pacote de Horas e Táxi Aéreo.

“Estamos animados em apresentar ao mercado o mais novo serviço da Amaro Aviation, o Gerenciamento de Aeronaves. Pensando nos já proprietários de aeronaves, desenvolvemos um serviço personalizado de acordo com a demanda de cada proprietário, otimizando a utilização das aeronaves com melhores negociações de hangaragem, combustível,seguro, proporcionando mais praticidade, comodidade e redução de custos operacionais aos nossos clientes “, declara Marcos Amaro, CEO da Amaro Aviation.

Publicidade

“Além do novo serviço, vamos expor o Pilatus PC-12 NGX, conhecido por sua versatilidade, eficiência, excelente desempenho em uma ampla variedade de condições de voo, incluindo decolagens e pousos em pistas curtas.”, declara João Mellão, COO da Amaro Aviation. Para mais informações, acesse o site: https://catarinaaviationshow.com.br/.

Mais sobre a Amaro Aviation

Publicidade

Fundada em 2020 por Marcos Amaro, João Mellão e Ksenia Kogan Amaro, a Amaro Aviation é uma empresa privada de aviação executiva localizada em São Paulo. Atualmente, a Amaro Aviation oferece dois jatos Pilatus PC-24 e um turboélice PC-12 NGX, para Propriedade Compartilhada, Pacote de Horas e Táxi Aéreo.

No começo deste ano, a Amaro Aviation oficializou sua estreia no segmento de asa rotativa ao firmar um contrato de aquisição exclusivo com a Gualter Helicópteros para a introdução no Brasil do helicóptero suíço AW09, fabricado pela Leonardo, tornando-se o cliente lançador do novo modelo no país.

Publicidade

Além do AW09, a Amaro adquiriu também o Bell 429, helicóptero biturbina que em breve estará disponível para seus clientes. Além da estreia no segmento de asa rotativa, a Amaro Aviation inicia seu mais novo serviço em 2024, o Gerenciamento de Aeronaves, duplicando sua frota ao agregar mais 4 aeronaves a sua E.O. (Especificações Operativas).





Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.