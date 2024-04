Avião da United Airlines pousa sem painel na fuselagem

Alto contraste

Boeing 737-800 da United Airlines: sem painel

Um avião da United Airlines pousou sem um dos paineis da fuselagem, embora a ausência da peça tenha comprometido a segurança de voo.

O incidente ocorreu nesta sexta-feira (15). O Boeing 737-800 (registro N26226) da United Airlines, realizando o voo UA433 de São Francisco (SFO/KSFO) para Medford (MFR/KMFR), aterrissou em Medford e foi notado que um dos que um painéis da parte inferior da fuselagem havia desaparecido. A aeronave foi verificada em solo.

De acordo com a plataforma AirNav RadarBox, o voo decolou às 10:20 de San Francisco com destino para Medford, onde pousou às 11:36, quando sotou-se pela ausência do painel.

Ainda segundo a plataforma de voo, a aeronave operada pela United Airlines há 26 anos, teve uma utilizaçao média em 104 voos da companhia aérea só no mês de fevereiro, com um total de 267.9 horas de voos.

A United Airlines tem enfrentado alguns incidentes nas ultimas semanas. Entre eles, a roda de um Boeing 777 que se soltou imediatamente após a decolagem. O voo UA35 precisou desviar para o Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX).

Colaboração de Caio Barros