Azul aumenta em 13% a oferta de assentos para o Festival Çairé, no Pará

Alto contraste

A+

A-

Azul aumenta oferta de assentos para o Festival Çairé, no Pará (Vinicius Magalhaes)

Dedicada a servir seus Clientes e a investir nas principais festividades brasileiras, a Azul, a maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, iniciou as vendas de passagens dos voos de ida e volta para quem deseja comemorar o Festival Çairé – tradicional evento paraense que mistura religião, cultura e culinária locais e danças folclóricas que remetem à lenda do boto. Os voos adicionais representam um aumento de 13% na oferta de assentos se comparado com a operação realizada em 2023.

O Festival acontece de 19 a 23 de setembro, na vila balneária Alter do Chão, atraindo todo ano inúmeros turistas – ou torcedores dos botos Tucuxi e Cor de Rosa, numa rivalidade típica dos bois-bumbá na Amazônia. Os voos entre Confins (MG) e Santarém (PA), de 18 a 24 de setembro, serão realizados com aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 Clientes.‌‍ Os voos saindo do BH Airport ocorrerão às 22h00, pousando na cidade paraense à 01h15, todos os dias, exceto na terça-feira. Já a rota de volta decolará de Santarém às 02h00, chegando na cidade mineira às 05h15, sendo realizado todos os dias, exceto quarta-feira.‌‍ Além disso, os Clientes poderão embarcar na cidade vizinha de Belém (PA) para Santarém, os voos são regulares, decolando diariamente da capital paraense às 12h35, com chegada prevista para 13h55. As operações de retorno do Festival para Belém ocorrerão diariamente, com voo decolando de Santarém às 14h55 e pousando na capital às 16h20. Vale ressaltar que, nessa rota, durante as festividades, a companhia contará com um upgrade de aeronave com maior capacidade, passando de Airbus A320, com 174 lugares, para o A321, com 214 assentos.‌‍ Segundo Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, esse aumento de operações para Santarém, levando ainda mais Clientes para o Festival Çairé, vem ao encontro dos objetivos da Azul de apoiar cada vez mais as festas típicas nacionais. “A Azul está em sintonia com a essência brasileira e, ao disponibilizar voos extras para o Festival Çairé, reforçamos nosso compromisso em celebrar as diversas festividades do Brasil e conectar nossos Clientes a experiências únicas que enaltecem nossa cultura e tradição”. As vendas já estão disponíveis no site da Azul, na central de vendas ou nas agências de viagens parceiras.

Sobre a AzulAzul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.