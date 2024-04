Azul conquista os melhores índices de solução e satisfação do cliente Entre as três empresas aéreas brasileiras que mais transportaram Clientes no ano, a Azul apresentou os melhores resultados no programa Consumidor.gov.br

Azul: melhores resultados no programa Consumidor.gov.br (Azul Linhas Aéreas)

A Azul, a maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, foi eleita, pelo terceiro ano consecutivo, como a empresa que apresenta os melhores índices de satisfação do cliente. Conhecida pela sua vocação em atendimento e experiência do cliente, a aérea encerrou o ano de 2023 com o melhor resultado em três dos quatro índices de avaliação do Boletim ANAC Consumidor.

O levantamento divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) leva em consideração todas as insatisfações registradas na plataforma consumidor.gov.br. A mais recente pesquisa divulgada pelo órgão mostra que a Azul é a empresa com menor número de reclamações (67,3) a cada 100 mil passageiros. Além disso, a companhia registrou os melhores índices de solução por empresas (91,1%) e de satisfação dos clientes, média de 4,2, de um total de 5.

“É muito bom receber reconhecimentos como esse de ser a empresa aérea com menor número de reclamações, e ao mesmo tempo com excelentes índices de solução de problemas e atendimento recebido, mas é ainda mais gratificante poder proporcionar a melhor viagem da vida dos nossos clientes. Ver cada sorriso no rosto após o atendimento feito pelo nosso time não tem preço. Eu tenho orgulho do trabalho realizado por nossos Tripulantes no céu e na terra”, celebra Jason Ward, vice-presidente de Pessoas, clientes e ESG da Azul. “Dentro de nossa central de atendimento temos uma célula dedicada e especializada em cuidar desse tipo de relacionamento com o cliente, adotando estratégias eficientes para resolver eventuais adversidades que ele venha a ter”, completa o executivo.

A publicação de boletins periódicos de monitoramento do Consumidor.gov.br pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) tem por objetivo proporcionar transparência à sociedade sobre o desempenho das empresas aéreas na plataforma, promover a concorrência e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao passageiro, além de disponibilizar informações que sejam úteis para a decisão de compra de passagens aéreas. As reclamações registradas pelos usuários do transporte aéreo de passageiros no Consumidor.gov.br são monitoradas em âmbito coletivo pela Agência com o propósito de identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos consumidores e, assim, subsidiar a regulação e a fiscalização do setor.

A Azul dispõe de canais diretos para atendimento aos seus clientes a fim de atendê-los de forma personalizada, reforçando o atendimento humanizado, um dos principais pilares da companhia, que provoca reflexos em números na operação e no contato direto com o consumidor, estando disponíveis via telefone e chat, sendo este, 24hs por dia e 7 dias por semana.

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com mais de 900 voos diários, para mais de 150 destinos. Com uma frota operacional com mais de 160 aeronaves e mais de 15.000 Tripulantes, a Azul possui mais de 300 rotas diretas em voo regionais, domésticos e internacionais. Em 2022, a Azul foi eleita a companhia aérea mais pontual do mundo, segundo o relatório OnTime Performance-OTP Review da Cirium – a principal referência mundial de dados operacionais do setor. Além disso, em 2020, conquistou o prêmio de melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor Travelers' Choice, sendo a única empresa brasileira a receber ambos os reconhecimentos.