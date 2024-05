Azul lança ferramenta de inteligência artificial própria em colaboração com Microsoft e Avanade O “AzulGPT” foi criado para trazer mais proteção de dados e eficiência operacional no cotidiano da companhia aérea

A Azul, companhia aérea brasileira, anuncia o lançamento do AzulGPT, uma plataforma de inteligência artificial generativa (IA) usando o Microsoft Azure OpenAI Service em conjunto com a Avanade. O AzulGPT representa ganhos de produtividade, processamento e análise de dados, respeitando os padrões de segurança e privacidade da empresa.

“Somos uma das primeiras companhias aéreas a adotar esse sistema no Brasil, demonstrando nosso DNA de inovação e compromisso com iniciativas que tornam a operação mais eficiente, além do cuidado do ponto de vista da proteção de dados corporativos. Com pouco tempo em funcionamento, já recebemos feedbacks positivos de áreas internas que aceleraram seus processos. Análises de feedbacks e NPS de Clientes, que antes exigiam semanas para serem categorizadas, agora são feitas em minutos”, afirmou Felipe Starling, Diretor de TI da Azul.

No dia a dia, o AzulGPT tem contribuído para a integração e compartilhamento de informações entre os Tripulantes, como são chamados todos que atuam na Azul, de diferentes bases. Naelly Oliveira, assistente de cultura e uma das mais adeptas ao produto na companhia, explica que a plataforma tem ajudado a esclarecer dúvidas sobre programas e eventos de maneira mais rápida. Além disso, tem sido importante para a construção de materiais, campanhas e formulários, reduzindo o tempo dedicado a essas tarefas em até três dias. Com isso, ela consegue direcionar mais atenção ao planejamento estratégico e criativo.

“A IA aliada à produtividade funciona como um copiloto para o trabalho e permite que as pessoas tenham tempo livre para se dedicar ao trabalho estratégico. A solução desenvolvida pela Azul além de gerar impacto positivo na realização de atividades, roda em um ambiente fechado da companhia no ambiente do Microsoft Azure e cumpre requisitos de conformidade, proteção e segurança”, afirma Roberto Sória vice-presidente de Customer Success na Microsoft Brasil.

“Com o AzulGPT, vemos um claro exemplo de como alinhar inovação, propósito e foco no usuário pode gerar um impacto humano positivo para as empresas. Ao desenharmos essa solução com a Azul, buscamos a todo momento elevar a produtividade dos tripulantes e acelerar insights com o uso de dados, para que assim eles possam encantar os passageiros e demais clientes. Ao mesmo tempo, trouxemos diversos guidelines de segurança da informação e de privacidade, para que o uso da IA seja responsável e dentro das melhores práticas mundiais sobre o tema”, relata Luiz Pirollo, Vice-Presidente de Tecnologia da Avanade Brasil.

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.









