Azul recebe doações para o Rio Grande do Sul em 160 aeroportos e nas lojas da Azul Viagens Em uma operação especial, a companhia aérea montou postos de arrecadação em todas as suas bases e nas mais de 100 lojas da operadora de Turismo pelo país

Azul: doação interna entre Tripulantes arrecadou mais de 6 toneladas (Azul)

A Azul e a Azul Viagens, operadora de Turismo da companhia, uniram esforços para organizar uma operação especial para receber e transportar doações ao Rio Grande do Sul.

A empresa estabeleceu postos de arrecadação de mantimentos nos 160 aeroportos em que opera e nas 103 lojas da Azul Viagens distribuídas pelo Brasil. Segundo a Assistência Social da Prefeitura de Porto Alegre, os itens mais necessários para doação são alimentos não perecíveis e cestas básicas, itens de higiene pessoal – como pasta e escovas de dentes -, roupas de cama e banho e água mineral.

Os materiais coletados serão transportados diretamente para o Rio Grande do Sul por aeronaves da Azul. Com uma frota diversificada, que abrange desde Cessna Grand Caravan até aeronaves dos modelos Airbus, a companhia tem a agilidade necessária para alcançar cidades menores e facilitar a logística de coleta e entrega das doações em diferentes partes do país.

Neste domingo (5), a Azul Conecta realizou um voo abastecido com itens essenciais para os impactados e, nesta segunda-feira (6), realizará uma segunda operação que partirá de Jundiaí com destino ao aeródromo de Belém Novo com mais itens essenciais e antenas Starlink, doadas pelo governo de Minas Gerais, que auxiliarão no reestabelecimento de conectividade nas regiões mais afetadas.

Além dos voos que partiram do aeroporto localizado no interior paulista, a Azul Conecta também opera hoje dois voos humanitários entre Florianópolis e Belém Novo com itens essenciais, sendo cada um deles com 1 tonelada. A companhia estuda, ainda, novas operações adicionais para transportar as doações. Por via terrestre, a Azul deslocou uma carreta completamente abastecida, partindo de Navegantes com destino a Viamão, com 17 toneladas de donativos. Outro veículo partiu de Florianópolis para o mesmo destino.

A Azul promove também uma campanha de doação interna entre os mais de 16 mil Tripulantes, que já arrecadou mais de 6 toneladas.

Desde o dia 24 de abril, o Rio Grande do Sul vem enfrentando uma das maiores catástrofes climáticas de sua história, com 341 municípios gaúchos afetados pelas enchentes. As comunidades atingidas estão desprovidas de acesso a água potável, energia elétrica, telefonia e com as rodovias bloqueadas.

