Azul retoma menu especial do chef Claude Troisgros em homenagem aos Jogos Olímpicos de Paris

Azul: menu especial do chef Claude Troisgros em homenagem aos Jogos Olímpicos de Paris (Luis Alberto Neves)

Em celebração aos Jogos Olímpicos de Paris, a Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e destinos atendidos no Brasil, anunciou o retorno do exclusivo menu do Chef Claude Troisgros. O cardápio, criado em 2023 em homenagem ao início das operações da companhia em Paris, combina ingredientes brasileiros com a refinada técnica culinária francesa.

A campanha terá início no dia 1 de junho e se estenderá até o final de agosto, com um menu para cada mês, coincidindo com o término dos Jogos Olímpicos. O cardápio estará disponível em todos os voos internacionais saindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, Recife e Belém.

Os clientes que voarem na classe executiva serão agraciados com uma experiência completa, que inclui uma entrada, prato principal e sobremesa. No primeiro mês, a entrada será um Tartare de Beterraba, seguido por um suculento filé de pirarucu chapeado, acompanhado de purê de mandioquinha, banana nanica assada e uma emulsão de manteiga com uvas passas. Para finalizar, um delicioso cheesecake com calda de doce de leite e queijo Minas ralado.

chef Claude Troisgros (Divulgação Azul linhas Aéreas)

Já na classe econômica, os clientes terão o prazer de saborear uma sobrecoxa de frango antiboise, acompanhada de brócolis ao vapor e arroz com salsa.

“Nossa missão é conectar o Brasil ao mundo, não apenas através de nossos voos, mas também a partir de experiências. Neste sentido, o chef Claude conseguiu criar uma verdadeira celebração entre a da culinária brasileira e francesa para os nossos clientes. Temos certeza de que será um sucesso novamente”, afirmou Jason Ward, vice-presidente de Pessoas, clientes e ESG, da Azul “Como vou preparar um menu que vai ligar o Brasil à França, os dois países que mais amo neste mundo, me inspirei para criar um menu que deixe grande recordação aos passageiros, reunindo a expertise conquistada ao longo dos anos de minha carreira”, afirmou o chef, Claude Troisgros.

Em março deste ano, a Azul anunciou uma parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e será a companhia aérea oficial dos atletas.

Além da experiência gastronômica, a Azul reforçou sua conexão com a França, aumentando a frequência de voos para o Aeroporto de Paris-Orly, o segundo maior do país e o mais próximo do coração de Paris. Com sete voos semanais partindo do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, a Azul oferece a rota ideal para quem deseja explorar a “cidade das luzes” e suas maravilhas.

Os voos para Paris partem de Campinas às 17h50, chegando a Orly às 10h20, sem escalas. No retorno, os voos partem de Orly às 12h50 e chegam em Campinas às 19h50.

Confira abaixo o ciclo de cardápio a partir de 1º de junho

CICLO 1 – Junho/24

BUSINESS

Entrada: Tartare de Beterraba Prato Principal: Filé de pirarucu chapeado acompanhado de purê de mandioquinha, banana nanica assada e emulsão de manteiga com uvas passas Sobremesa: Cheesecake com calda de doce de leite e queijo Minas ralado

ECONOMY

Prato Principal: Sobrecoxa de frango antiboise acompanhado de brócolis ao vapor e arroz com salsa

CICLO 2 – Julho/24

BUSINESS

Entrada: Camarões com maionese, cuscuz com gengibre e hortelã e mix de brotos variados Prato Principal: Paleta de cordeiro assada e desfiada acompanhada de mini penne al dente, molho demi glace com vinho tinto e legumes com bacon e shitake sauté Sobremesa: Mousse de cappuccino com canela e nibs de cacau.

ECONOMY

Prato Principal: Bouef Bourguignon acompanhado de arroz com ervilha CICLO 3 – Agosto/24 BUSINESS Entrada: Caponata de Berinjela com mussarela de bufula e farinha panko com salsa. Prato Principal: Frango caipira desfiado acompanhado de polenta, quiabo sauté e caldo de galinha caipira Sobremesa: Mousse de Goiaba com queijo

ECONOMY Prato Principal: Penne com molho de tomate acompanhado de ratatouille de laranja

Claude Troigros

Nascido na França e radicado no Brasil, Claude Troisgros é neto e filho de cozinheiros. Em 1979, o chef fez as malas e se despediu da pequena cidade francesa de Roanne, próximo de Lyon, para viver no Rio de Janeiro. No Brasil, comandou a cozinha do Le Pré Catelan, restaurante que chegava com a proposta de reproduzir a genuína gastronomia francesa, e depois diversas casas premiadas, como o Olympe. Atualmente, comanda o Chez Claude no Rio e em São Paulo. Na TV, Claude ganhou fama com o programa Que Marravilha!, no GNT, e no reality show Mestre do Sabor, na Rede Globo. Hoje se prepara para apresentar o The Taste no GNT.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller’s Choice Awards.









