Azul Viagens anuncia campanha e patrocínio das festas juninas no Nordeste Com eventos em Campina Grande (PB), Caruaru (PE) e região, companhia reforça a sua estratégia de regionalização e de conectar os brasileiros às tradições e cultura do país

O ritmo do forró começa a acompanhar as decisões na Azul desde muito cedo, mais especificamente agora em março, com a antecedência necessária para a companhia se organizar e tentar levar o máximo de brasileiros para as animadas e concorridas festas juninas do Nordeste. E, como todo ano, a maior companhia aérea em número de voos e cidades atendidas no país está pronta. Não só pelas novidades que planejou, mas por sua expertise em conectar os brasileiros ao Brasil.

Neste ano, o clima de São João, aliás, contagiou ainda mais toda a companhia, que será a patrocinadora oficial das duas maiores festas populares representantes dessa tradição em junho, a de Campina Grande, na Paraíba, e a de Caruaru, em Pernambuco. E não poderia ser diferente. A Azul já possui uma malha e operações diversas que favorecem a chegada de brasileiros de todos os cantos do país, e dos principais hubs de grandes centros urbanos, para os aeroportos dessas duas cidades nordestinas. Ainda assim, a aérea irá ampliar as ofertas de voos e assentos para esses destinos.

A previsão é de que, em relação ao ano passado, a Azul deva levar ainda mais Clientes para essas festas, graças ao aumento de 70% na oferta de assentos, se comparado ao ano passado. Só de operações extras para o período haverá voos diários, partindo do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e do BH Airport, em Minas Gerais, para Campina Grande. Haverá ainda novas rotas de Aracaju voos (SE) e de Petrolina (PE) para Campina Grande, 2 voos semanais entre essas cidades. Aracaju terá voos às quartas e aos sábados, e Petrolina terá voos às segundas e sextas. Já do Aeroporto Internacional de Recife, os Clientes também terão dois voos diários para o Aeroporto de Caruaru, operados por aeronave ATR, com capacidade para até 70 clientes. Ou seja, além da mudança de frequência – de um para dois voos por dia – haverá um aumento na quantidade de assentos por voo (de 9 para 70).

O São João do Nordeste é Azul. Com este mote, a companhia aproveitou sua expertise em atender essa região do país para lançar uma campanha que é o guarda-chuva da estratégia de São João e reforça não só o posicionamento regional da empresa como também uma nova forma de promover a festa. O objetivo é motivar e atender, para além das passagens aéreas, não só os Clientes como também os agentes de viagens, parceiros da operadora de Turismo da companhia.

De acordo com Daniel Bicudo, diretor de Marketing e Negócios, a campanha O São João do Nordeste é Azul tem como objetivo aproveitar a forte atuação da companhia na região para tornar essas festas, e toda beleza e riqueza cultural que as envolvem, conhecidas e reconhecidas também pelos brasileiros de cidades do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e do Norte. “Nosso compromisso de conectar os brasileiros passa por conhecer as festas regionais, incentivar o Turismo local e atender ao crescimento dessas demandas ao longo do ano, seja por mais voos seja por mais pacotes que tornem a experiência de viagem de cada Cliente ainda mais completa”, explica.

O executivo também acrescenta que, para isso, a campanha também contará com conteúdos especiais em mídia social e na revista de bordo da Azul, além de ativações de Marketing, com mídia nos aeroportos e lojas da Azul Viagens.

A Azul Viagens, operadora de Turismo da aérea, criou um portfólio completo e especial para as festas juninas nordestinas, que vão além de Campina Grande e Caruaru. São diversas opções de pacotes de viagem que incluem aéreo, hospedagem e transfer para mais de 10 festas no Nordeste, como as de Aracaju, Maceió, Natal e Mossoró (RN), Fortaleza (CE), Piranhas (AL), as festas de Pernambuco e Bahia (Salvador, Porto Seguro e Cabrália). As tradicionais festas de São Joao são gratuitas, mas, para Campina Grande, a Azul Viagens disponibilizará alguns pacotes com ingresso para camarote.

Para realizar esse grande projeto, a Azul Viagens preparou uma capacitação especial para mais de 3.000 agentes de viagens, um hotsite contendo as informações e descrições de todas as festas e um e-book para auxiliar os agentes neste período. Além disso, a operadora ainda levará os 15 maiores vendedores dos pacotes de São João para um famtour em Campina Grande para que eles também aproveitem essa grande festa.

Para Giulliana Mesquita, gerente sênior de produtos da operadora, o objetivo da empresa é levar cada vez mais brasileiros de todo o país para conhecer os grandes eventos regionais. “As regiões do Brasil possuem culturas muito fortes e distintas, precisamos fazer com que os brasileiros conheçam não só as festas culturais, mas também outros destinos que tragam uma imersão diferenciada. Para isso, a operadora tem o desafio de entender quais os melhores produtos, como eles estarão nas prateleiras de venda e como iremos capacitar nossos agentes para venderem cada um deles.”

As passagens e os combos do São João do Nordeste já estão à venda, respectivamente, nos canais oficiais e sites da Azul e da Azul Viagens, nas mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil ou diretamente com os mais de 3.000 agentes autorizados.

