British Airways anuncia aumento de conectividade entre Londres e Brasil

Alto contraste

A+

A-

BA: maior conectividade com o Brasil (Divulgação Embratur)

A British Airways anunciou ampliação da conectividade entre Londres, Brasil e Argentina a partir do final de outubro. A companhia aérea aumentará a frequência entre Londres Heathrow (LHR) e o Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos (GRU), de diários para 10 voos semanais, a partir de 29 de outubro de 2024. Com essa melhoria, os assentos na rota aumentarão em 28% em relação ao último inverno, oferecendo mais opções para viajantes a negócios e lazer, incluindo saída noturna de São Paulo.

Atualmente operando uma vez por dia com aeronaves Airbus A350-1000 de última geração, os três voos semanais adicionais serão atendidos pelo Boeing 787-8 Dreamliner e, a partir de 27 de outubro, todos os voos da British Airways para São Paulo serão operar a partir do Terminal 5 de Heathrow. A British Airways também está aumentando a capacidade na rota Londres Heathrow para o Rio de Janeiro (GIG) e Buenos Aires (EZE). A partir de 27 de outubro de 2024, a rota será atendida pelo Airbus A350-1000, oferecendo uma experiência de viagem luxuosa e um aumento de 22% em assentos em relação ao inverno passado.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comemora mais uma parceria de sucesso entre a Agência e companhias aéreas para ampliar o número de turistas estrangeiros no Brasil. “Os voos da British Airways oferecem uma conexão vital entre a Europa e o Brasil e estamos muito felizes em trabalhar em parceria em uma estratégia que combina o aumento da frequência de voos com ações de promoção dos destinos brasileiros, para garantir que este aumento de voos resulte num aumento de turistas no nosso país”.

Neil Chernoff, diretor de Planejamento e Estratégia da British Airways, se diz otimista com as novas frequências. “Temos o prazer de anunciar a expansão de nossos serviços de voo entre Londres Heathrow e São Paulo, e a introdução do A350-1000 em voos para o Rio de Janeiro e Buenos Aires. Sabemos que há uma demanda crescente por viagens entre o Reino Unido, o Brasil e a Argentina e estamos confiantes de que tanto os clientes de negócios quanto de lazer irão desfrutar dessas melhorias”.

Publicidade

De acordo com a companhia britânica, “essas melhorias marcam o compromisso da British Airways em fornecer serviços britânicos premium e conectividade aos clientes que viajam entre o Reino Unido, Brasil, Argentina e outros países.” Para mais informações e consultas de reserva, os clientes devem visitar o site da companhia.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.