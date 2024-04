Capivara atrasa dezenas de voos e CEO da LATAM explica complexidade da aviação

Alto contraste

Jerome Cadier: "aviação não é simples"

O CEO da LATAM Brasil, Jerome Cadier, usou as redes sociais para explicar o complexidade das operações aeronáuticas e usou como exemplo os atrasos causados a dezenas de voos, de várias companhias, por conta da presença de uma capivara na pista de Guarulhos , na tarde de segunda-feira (01).

Com a palavra, Jerome:

"Ontem, durante 15 minutos, foram suspensos os pousos e decolagens no aeroporto de Guarulhos. O motivo? Fauna! Ou mais claramente, capivara pela pista.

Não é piada.

Por causa desta interrupção, só a Latam teve mais de 25 voos atrasados. E o efeito é em cascata, já que um voo que pousou atrasado também provavelmente vai decolar com atraso.

Com isto, voos devem ser reprogramados, passageiros perdem suas conexões, tripulações chegam mais perto do seu horario limite de serviço (as vezes “vencendo” e requerendo acionar os reservas), filas no aeroporto aumentam, agentes devem fazer hora extra, ligações no call center se acumulam…e por aí vai.

E isto por uma capivara! Mais frequentes ainda são eventos com pássaros. Tudo isto requer uma gestão de fauna por parte do aeroporto e do município. Tudo isto gera custo, que todos nós pagamos.

É…aviação não é simples!

Peço desculpas pelo transtorno causado ontem no principal aeroporto do país. E como sempre, peço muita calma a todos. A Latam é tão afetada por eventos como este quanto seus clientes e nosso objetivo é o mesmo: solucionar tudo o mais rápido possível."