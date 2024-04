Clientes da Azul em Congonhas crescem 82% após ampliação de slots

Alto contraste

Azul: ampliação de clientes e slots em Congonhas

A Azul comemora hoje (27) um ano da expansão de suas operações no Aeroporto de Congonhas (CGH), um dos terminais aéreos mais importantes e movimentados do país. Antes da expansão, o Aeroporto de Congonhas recebia aproximadamente 110 mil clientes por mês para voos operados pela Azul. Com o incremento de novas operações e infraestrutura aprimorada, esse número saltou para mais de 200 mil, indicando um aumento substancial, de quase 82%.

A consolidação da Azul no aeroporto representa um marco significativo na trajetória da companhia, consolidando sua relevância no mercado e para o desenvolvimento e do transporte aéreo nacional e internacional. Após a expansão autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em março do ano passado, o Aeroporto de Congonhas testemunhou um aumento relevante nas operações da Azul. O número de slots (pousos e decolagens) concedidos à companhia dobrou, passando de 41 para 84, refletindo um crescimento de 104% em sua capacidade operacional.

Esta expansão estratégica permitiu à Azul ampliar significativamente sua presença e oferta de voos no aeroporto. Além disso, a Azul expandiu suas rotas a partir de Congonhas, adicionando novos destinos como Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ).

“Ao longo do último ano, a Azul tem trabalhado incansavelmente para aprimorar e diversificar sua oferta de voos em Congonhas e em todo o Brasil, em linha com sua missão de conectar pessoas e lugares de forma eficiente e segura. A companhia continua comprometida em explorar novas oportunidades de expansão e crescimento, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do transporte aéreo no país e fortalecendo sua posição como líder do setor”, afirma Vitor Silva, gerente geral de planejamento e estratégia da Azul.

Como resultado direto desta expansão, a participação da Azul em termos de demanda e oferta no Aeroporto de Congonhas mais que dobrou em comparação com a concorrência, consolidando sua posição como uma das principais companhias aéreas no mercado brasileiro. Esta conquista reafirma o compromisso da companhia em fornecer serviços de qualidade e expandir sua presença em aeroportos estratégicos como Congonhas, proporcionando aos clientes mais opções de viagem e uma melhor experiência em termos de conveniência e acessibilidade.

Sobre a Azul

Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), a maior companhia aérea do Brasil em número de partidas e cidades atendidas, oferece 1.000 voos diários para mais de 160 destinos. Com uma frota operacional de mais de 180 aeronaves e mais de 16 mil tripulantes, a companhia possui uma malha de 300 rotas diretas. A Azul foi eleita pela Cirium (empresa líder em análise de dados de aviação) como a 2ª companhia aérea mais pontual do mundo em 2023. Em 2020, a Azul foi premiada como a melhor companhia aérea do mundo pelo TripAdvisor, sendo a primeira vez que uma companhia aérea brasileira conquistou o primeiro lugar no Traveller's Choice Awards.