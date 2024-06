Colégios Embraer oferecem 240 vagas para estudantes do ensino médio Projeto social da Embraer atende regiões de São José dos Campos e Botucatu. Altos índices de aprovação nas melhores universidades do País destacam qualidade do ensino

Colégios Embraer: 240 vagas para estudantes do ensino médio (Divulgação Embraer)

O Instituto Embraer abriu inscrições para as turmas 2025 dos Colégios Embraer. No total, são 240 vagas para o Ensino Médio, disponíveis a estudantes nascidos após 31 de março de 2008 e que estejam frequentando, em 2024, o 9º ano do Ensino Fundamental.

O processo seletivo é organizado pela Fundação Vunesp e as inscrições devem ser feitas até 1º de julho pelo site www.vunesp.com.br/EMBR2401. O edital pode ser consultado no mesmo link, e a taxa para se candidatar é de R$ 60,00.

“Conhecidos pelos altos índices de aprovação nas melhores universidades do País, os Colégios Embraer têm a missão de oferecer educação de excelência e que estimula a experimentação e a criatividade, formando jovens protagonistas na criação de um futuro socialmente justo”, disse André Tachard, diretor do Instituto Embraer.

O processo seletivo para todos os candidatos e/ou “treineiros” é feito pela aplicação de uma prova de conhecimentos, na forma de teste de múltipla escolha, e uma redação, ambas marcadas para o dia 25 de agosto de 2024.

Os Colégios Embraer contam com parceria da Fundação Banco do Brasil, que contribuiu com a integração das “Tecnologias Sociais” ao ambiente pedagógico. Os estudantes também recebem alimentação, uniforme, transporte e material didático e são preparados para entrarem nas melhores universidades do país – sua taxa de aprovação em universidades públicas ou privadas com bolsa é superior a 80%.

São José dos Campos e Botucatu

Em São José dos Campos, o Colégio Embraer Juarez Wanderley tem 128 vagas sociais destinadas a alunos de baixa renda e vindos da rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal). Para estas bolsas gratuitas é preciso que o candidato resida nas cidades de Caçapava, Jacareí, São José dos Campos ou Taubaté. Outras 32 vagas são para estudantes pagantes.

Para o Colégio Casimiro Montenegro Filho, em Botucatu, são 64 vagas sociais voltadas para residentes de Botucatu, São Manuel, Areiópolis, Pardinho, Itatinga, Anhembi, Bofete ou Pratânia. As 16 restantes são para alunos pagantes.

Sobre o Instituto Embraer

Criado em 2001, o Instituto Embraer nasceu com o objetivo de investir o capital social privado da Embraer em programas voltados principalmente à educação. Além de manter dois colégios de ensino médio em período integral nas cidades de São José dos Campos e Botucatu, interior de São Paulo, o Instituto investe recursos financeiros e humanos em projetos que impactam positivamente a sociedade.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.









