Conheça Túnis, destino milenar operado pela Air Europa

Air Europa: rota para a cidade do norte da África a partir do aeroporto de Madrid-Barajas Aerial view of Tunis, Tunisia (Travel-Fr/Shutterstock)

Na costa do mar mediterrâneo, Túnis é a porta de entrada para um país que reúne uma mistura das culturas e histórias árabe, romana e europeia. Para chegar à capital da Tunísia saindo do Brasil, é possível embarcar em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, com voos diários, ou partindo de Salvador, com duas frequências semanais, ambos com destino a Madrid e depois conexão para Tunis. Desde 27 de março a Air Europa retomou a rota para a cidade do norte da África a partir do aeroporto de Madrid-Barajas, duas vezes por semana.

A cidade mais populosa da Tunísia reserva muitos encantos ao turista, incluindo história com sua arquitetura de mais de 1.300 anos, religião com seus templos milenares e belezas naturais. Conheça cinco pontos turísticos imperdíveis na visita ao destino:

Medina de Túnis: parada obrigatória do turista, a medina de Túnis está no centro histórico da cidade e é Patrimônio da Unesco por conta da conservação de suas estruturas. Entre vielas, artesãos e aromas típicos, a visita é um passeio pela história e cultura do mundo islâmico. Lá é possível comprar perfumes, tapetes, livros, joias e artigos religiosos.

Mesquita Zitouna: a segunda maior mesquita da Túnisia fica dentro da medina da cidade e chama a atenção pela ampla estrutura com 5 mil metros quadrados e nove entradas. O local sagrado para os mulçumanos foi fundado por volta do final do século VII. Os turistas não mulçumanos podem vistar a mesquita em alguns horários determinados.

Museu Nacional do Bardo: segundo maior museu do continente africano, o local reúne uma das maiores coleções de mosaicos romanos do mundo, obras gregas emblemáticas, como o busto de Afrodite em mármore, além de peças famosas da cultura islâmica, como o Corão Azul de Kairouan.

Teatro Municipal: inaugurado em 1902, o teatro chama a atenção por sua arquitetura em estilo art nouveau. Atualmente conta com concertos sinfônicos, óperas, e bales, além de receber o Festival Nacional de Cinema.

Sidi Bou Saïd: um pitoresco vilarejo com construções em azul e branco, que permite desfrutar do mar azul-turquesa do Mediterrâneo. O passeio charmoso e com ar de cenário de cinema fica a cerca de 18 km da cidade de Túnis.

No total, a Air Europa terá disponíveis neste ano mais 26,8 mil assentos a Tunis. A rota será operada até o final de outubro e contará com três frequências a partir de junho.

Além de São Paulo e Salvador, passageiros de outros estados também podem voar com a companhia com destino a Túnis por meio de codeshares firmados em parceria com outras empresas, como a Gol e a Azul. A Air Europa aceita pix como modalidade de pagamento no site e parcela as passagens em até 10 vezes sem juros.

Sobre a Air Europa

Com atuação desde 1986, a Air Europa é uma companhia aérea espanhola, membro da aliança SkyTeam. A frota da empresa é composta por 50 aeronaves, que estão entre as mais modernas e sustentáveis do setor, como os modelos Boeing 787 Dreamliner e Boeing 737, que garantem eficiência e comodidade aos passageiros. A Air Europa voa a mais de 55 destinos em todo o mundo e conta com uma posição estratégica no hub do aeroporto Adólfo Suárez Madrid-Barajas, conectando a Europa e a América. A companhia se destaca por seu sólido compromisso com a sustentabilidade e a descarbonização, assim como por sua aposta na inovação, por meio da incorporação de tecnologias mais avançadas para a digitalização e otimização dos processos. A Air Europa ainda figura atualmente entre as empresas aéreas mais pontuais do continente europeu.









