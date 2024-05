Divinópolis vai ter voos diretos para os aeroportos de Confins e Viracopos Com apoio do Governo de Minas Gerais, novas rotas passam a funcionar a partir de 11 de novembro

Aeroporto Brigadeiro Cabral, em Divinópolis (Infraero)

Os mineiros, em especial os moradores da região Centro-Oeste de Minas Gerais, estão ganhando mais opções nas suas conexões aéreas. A partir do próximo dia 11 de novembro, o município de Divinópolis vai ganhar dois novos destinos de voos diretos por meio da companhia aérea Azul: Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Viracopos, em Campinas, principal hub da companhia. Isto representa grandes oportunidades de conexão de toda a região, não só com o restante do Brasil, mas com o mundo.

Estas novidades foram possíveis graças aos esforços do Governo de Minas em ampliar as opções de transporte aéreo para os mineiros, empresariado e turistas. A iniciativa foi uma união de esforços da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede), junto à Invest Minas, agência de promoção de investimentos do Governo de Minas Gerais, com o intuito de promover ainda mais a economia mineira por meio da ampliação logística do serviço aéreo entre a capital, o interior do estado e um importante hub da companhia aérea.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, analisa que, ao criar essas conexões, o Governo de Minas, por meio da Sede-MG e da Invest Minas (agência vinculada à pasta), incentiva o crescimento de todo o estado e evidencia para o mundo o amplo potencial mineiro, turístico e econômico.

“A inclusão de mais destinos mostra que Minas está pronta para receber não só o turista, mas também uma gama variada de investimentos. Isso amplia nossa economia, além de criar mais conexão, oportunidades, empregos e renda”, destaca.

As novas rotas deverão atender uma população de cerca de 1,5 milhão de moradores somente do Centro-Oeste, além de diminuir em cerca de três horas o deslocamento até Divinópolis para passageiros que desembarcaram em Confins, o que é celebrado pelo Presidente da Invest Minas, João Paulo Braga.

“A abertura destes novos voos vai impactar diretamente os moradores da região Centro-Oeste de Minas Gerais, e, claro, o empresariado local. Isto significa facilidade para a população e novas oportunidades de negócios para os mineiros. Esta é mais uma grande vitória celebrada pela Invest Minas, que atuou para apoiar esta realização”, comemorou Braga.

Voos

Ao todo serão quatro voos diários utilizando aeronaves do modelo ATR, com capacidade para 70 clientes. Para Campinas, as saídas de Divinópolis serão às 8h45 e às 17h35, enquanto os voos de retorno serão às 6h e 14h25. Já os voos entre a capital mineira e Divinópolis ocorrerão diariamente às 13h e 21h15. Os voos de volta serão às 10h45 e 19h35.

Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, também celebrou a novidade.

“A abertura da nova base em Divinópolis reflete nosso compromisso em expandir a conectividade no Brasil e oferecer mais opções de viagem para nossos clientes. Com esses novos voos estamos proporcionando uma opção mais confortável e rápida de deslocamento para os moradores e visitantes de Divinópolis. Estamos entusiasmados em poder atender a essa demanda crescente e fortalecer ainda mais nossa presença na região”, afirmou.

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, citou o trabalho de conservação realizado pelo município a fim de ver o aeroporto novamente em atividade comercial.

“Isso vai impactar positivamente para o desenvolvimento não só de Divinópolis, mas de toda região. E toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município trabalhou arduamente nestes últimos três anos e meio, tanto na conservação do aeroporto quanto na realização das obras necessárias para modernização do local, exigidas para viabilizar o retorno dos voos comerciais. Essa notícia, na semana do aniversário de Divinópolis, é um presente”, completou.

Mais novidades para os mineiros

Com a abertura dessas novas rotas, a Azul reforça seu trabalho em facilitar o acesso dos mineiros a diferentes regiões do país. Com Divinópolis, a Azul passará a atuar em um total de 15 municípios no estado.

Além desta novidade, outras estão previstas ainda para este ano. Pela própria Azul haverá novas rotas para Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, a partir de julho, e Rio Branco, no Acre, a partir de outubro. Outra boa notícia é o retorno da operação das rotas para Fort Lauderdale e Orlando, nos EUA, a partir de junho; Ribeirão Preto, em julho, e São José do Rio Preto, em outubro.

Falando sobre outras empresas aéreas, a Sky Airline terá uma nova rota para Santiago, no Chile, entre junho e setembro, e a Latam irá ampliar o número de voos para a capital chilena a partir de julho, quando passará a ser diário e não somente três vezes por semana. Já a Gol manterá seus voos diários para Buenos Aires, na Argentina, ao longo do ano, com previsão para a volta da venda de passagens em breve.

Sobre a Invest Minas: A Invest Minas é a agência de promoção de investimentos do Governo de Minas Gerais, contribuindo para expansão de empresas e a geração de empregos no estado.









