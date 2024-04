Embraer exibe C-390 Millennium e A-29 Super Tucano em visita inédita a Melbourne, na Flórida As duas aeronaves estiveram em exposição na sede da Embraer Executive Jets, ao lado do jato médio Praetor 600 e do jato leve Phenom 300E

A Embraer apresentou pela primeira vez nos Estados Unidos o C-390 Millennium e o A-29 Super Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB). A visita inaugural das duas aeronaves ocorreu nos dias 18 e 19 de março, na sede da Embraer Executive Jets, perto do Aeroporto Internacional de Orlando, em Melbourne, na Flórida e contou com a presença de autoridades governamentais, oficiais militares, potenciais clientes e parceiros.

Além das aeronaves de defesa, a Embraer também apresentou o Praetor 600, o jato executivo médio mais tecnologicamente avançado do mundo, e o Phenom 300E, o jato executivo leve mais vendido por 12 anos consecutivos. O evento de dois dias permitiu aos participantes conhecer de perto essas avançadas aeronaves e suas capacidades.

“Estamos orgulhosos de receber o C-390 Millenium e o A-29 Super Tucano em nossas instalações em Melbourne. Pudemos interagir com um público importante e diversificado, além de apresentar uma aeronave construída em Jacksonville, a poucas horas de distância”, afirma Bosco da Costa Junior, Presidente & CEO da Embraer Defesa & Segurança. “O A-29 Super Tucano tem sido uma parte importante da nossa presença industrial na Flórida, há mais de 10 anos, e vemos grandes oportunidades para ambas as aeronaves no mercado, incluindo a possibilidade de trazer o C-390 para cá também”.

O C-390 é uma plataforma versátil com uma combinação imbatível de tecnologias comprovadas e inovadoras, com baixos custos operacionais, facilidade de manutenção e máxima prontidão operacional, permitindo a interoperabilidade e a conectividade em ambientes de rede e múltiplos domínios.

Assim, a aeronave oferece às forças aéreas de todo o mundo um desempenho excepcional da frota, máxima eficiência de custos e elevada disponibilidade. Um avião moderno, que não deixa nada a desejar. O C-390 pode transportar mais carga útil (26 toneladas) em comparação com outras aeronaves de transporte militar de médio porte e voa mais rápido (470 nós) e mais longe, sendo capaz de realizar uma ampla gama de missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aeromédica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias, operando inclusive em pistas não pavimentadas, em superfícies como terra compactada e cascalho. A aeronave foi selecionada pela Coreia do Sul, República Tcheca, Áustria, Holanda, Portugal e Brasil.

A atual frota de aeronaves em operação acumulou mais de 11.500 horas de voo, com uma disponibilidade operacional de cerca de 80% e taxas de conclusão de missão superiores a 99%, demonstrando uma produtividade excepcional na categoria.

O A-29 Super Tucano é um avião turboélice de ataque leve utilizado por 16 forças aéreas em todo o mundo e já ultrapassou as 500.000 horas de voo em todo o mundo, com 60.000 horas em combate. A aeronave pode desempenhar várias funções, desde o apoio aéreo aproximado à interdição aérea, juntamente com uma gama diversificada de armamentos, dependendo do ambiente.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer descola algures no mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.

Sobre a Embraer Defesa & Segurança

Os produtos e soluções da Embraer Defesa & Segurança estão presentes em mais de 60 países e incluem a aeronave de transporte militar multimissão C-390 Millennium e o avião de ataque leve e treinamento avançado A-29 Super Tucano.

A aeronave C-390 foi entregue pela primeira vez à Força Aérea Brasileira em 2019 e provou sua capacidade, confiabilidade e excelente desempenho em missões domésticas e no exterior, bem como sua capacidade de responder rapidamente a situações de emergência ou humanitárias. A aeronave foi contratada pelo Brasil, Portugal e Hungria e selecionada pela Holanda, Áustria, República Checa e, mais recentemente, Coreia do Sul.

Sobre a Embraer Aviação Executiva

A Embraer está criando hoje o mundo de amanhã com viagens aéreas privadas sob medida, utilizando inovação, design e tecnologia líderes do setor, ao mesmo tempo em que incorpora práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Como uma empresa global com mais de 54 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves que apresentam desempenho, tecnologia e conforto disruptivos. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EX, que oferece conforto de cabine inigualável, os mais altos níveis de versatilidade operacional e aviônicos aprimorados; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido nos últimos 12 anos consecutivos; e o Praetor 500 e o Praetor 600, os jatos executivos de médio e supermédio porte mais disruptivos e tecnologicamente avançados. Todos os dias, as aeronaves executivas da Embraer operam em todo o mundo, apoiadas por uma rede de suporte ao cliente forte e responsiva, com a melhor classificação em serviço em todo o setor.

