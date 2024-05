Embraer iniciam cooperação para o desenvolvimento do ecossistema aeroespacial no Reino da Arábia Saudita Acordo inclui o Centro Nacional de Desenvolvimento Industrial do Reino da Arábia Saudita (NIDC) e o Grupo AHQ

Alto contraste

A+

A-

Embraer: cooperação para o desenvolvimento aeroespacial no Reino da Arábia Saudita (Embraer)

O Centro Nacional de Desenvolvimento Industrial do Reino da Arábia Saudita (NIDC, na sigla em inglês), o Grupo AHQ e a Embraer (NYSE: ERJ; B3: EMBR3) assinaram hoje um Memorando de Entendimento (MoU) para discutir uma estratégia conjunta de desenvolvimento do ecossistema aeroespacial local. A cerimônia de assinatura ocorreu em Riad, durante o Fórum da Aviação do Futuro.

O acordo tem como foco a adoção de aeronaves da Embraer pelo Reino da Arábia Saudita. O MoU também tem o objetivo de explorar o desenvolvimento de uma potencial cooperação tecnológica, da cadeia de suprimentos e de capital humano entre as organizações, para alcançar a excelência em produtos e serviços, avaliar as capacidades industriais e novas oportunidades de negócios.

A Embraer tem trabalhado pela adoção de seu portfólio com empresas locais e com o governo saudita, além de estabelecer uma colaboração industrial alinhada ao plano estratégico do país - Visão 2030. Este MoU é mais um marco importante para reforçar a colaboração entre a Embraer e o crescente cluster aeroespacial da Arábia Saudita.

O NIDC tem atuado para facilitar o crescimento, a diversificação da base industrial e de produção do Reino da Arábia Saudita. A organização trabalha na promoção de parcerias entre entidades locais e fabricantes internacionais, para apoiar o crescimento e a diversificação da economia saudita, além de desenvolver outras atividades.

Publicidade

Ainda como parte do acordo, a Embraer e a AHQ concordaram em analisar o enorme potencial da família E2 para ser a aeronave escolhida para um novo projeto de linha aérea na região.

Sobre o NIDC

Publicidade

O Centro Nacional de Desenvolvimento Industrial do Reino da Arábia Saudita é a organização especializada na atração de investimentos e no desenvolvimento industrial da Arábia Saudita. A organização está no centro da transformação do setor no país, criando indústrias para diversificar a economia e cumprir os objetivos do plano estratégico “Visão 2030″. O NIDC atua em onze setores diferentes no Reino da Arábia Saudita: Aeroespacial, Automotivo, Materiais de Construção, Química, Processamento Alimentar, Maquinário e Equipamentos, Dispositivos Médicos, Minerais e Metais, Farmacêutica e Biotecnologia, Renováveis e Marítimo.

Sobre o Grupo AHQ

Publicidade

O Grupo iniciou suas atividades após a fundação da sua primeira empresa, Abdel Hadi Abdullah Al-Qahtani & Sons Co, no início dos anos 1940, como atacadista e fornecedor de produtos alimentares. O Grupo diversificou-se com o crescimento e expansão de seus negócios, passando a fornecer para as indústrias Petroquímica, de Sistemas de Exploração e Recolha de Petróleo e Gás, Refinarias, Fábricas de Fertilizantes, Dessalinização e outras áreas ao setor energético. Além do fornecimento de longa data em Suprimentos Industriais, Energia e da Divisão Atacadista de Alimentos, o Grupo também comercializa Instrumentos e Suprimentos Médicos, Equipamentos Recreativos, Software & Hardware de Computador, outros serviços de TI, Produtos de Consumo e Veículos & Máquinas.

O Grupo tem gradualmente se voltado para a indústria nas principais atividades relacionadas com Petróleo & Gás e em outros setores. A maior parte das atividades do grupo são seus investimentos em instalações de Serviços de Controle de Corrosão de Tubos, Fabricação de Tubos de Aço de Médio & Grande Diâmetro, Produtos Químicos para Tratamento de Água, Fabricação de Pregos & Arame Galvanizado, Gases Industriais & Médicos, Engarrafamento de Água e Embalagens de Alimentos a Granel, que agora constituem uma parte importante das atividades do Grupo.

O Grupo AHQ também fundou negócios no setor de serviços nas áreas de Seguros, Viagens e Turismo, Transportes e Aduaneiro, além de outros serviços especializados como Inspeção de Tubulações, Proteção Ambiental, Investimento Imobiliário, Serviços de Estacionamento e outros.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.