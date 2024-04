Emirates celebra a Páscoa a bordo e nos lounges

Alto contraste

Emirates: Páscoa a bordo Emirates: Páscoa a bordo (Emirates)

Comemorando a Páscoa católica, em março, e da Páscoa ortodoxa, em maio, a Emirates servirá o tradicional cordeiro e uma variedade de sobremesas de chocolate nos lounges, pãezinhos quentes e pão de Páscoa a bordo, surpresas doces para as crianças e todos os mais recentes e melhores filmes para toda a família no ICE.

Guloseimas de Páscoa servidas a bordo

De 29 a 31 de março, os clientes da Emirates que voarem em todas as classes para a Austrália, EUA, Canadá, Europa, Reino Unido, Brasil, Filipinas, África do Sul, Ilhas Maurício e Gana, desfrutarão de uma suntuosa seleção de guloseimas de Páscoa a bordo. Os clientes da Classe Econômica receberão um hot cross bun ou pão de Páscoa com sua refeição, ou uma deliciosa sobremesa de Páscoa de bolo de cenoura com recheio de très leches. Os clientes da Primeira Classe, da Classe Executiva e da Classe Econômica Premium também receberão um bolo de chocolate decorado com ganache cremoso e groselhas vermelhas, ou um cheesecake de morango com um elegante mini-ovo de Páscoa. As crianças de todas as classes receberão um biscoito colorido de "Feliz Páscoa" com o formato de um ovo de Páscoa. No Lounge de Bordo do A380, os clientes podem saborear o tradicional bolo de frutas de Páscoa com marzipã.

Celebrações ortodoxas de Páscoa

De 5 a 7 de maio, nas rotas de Dubai para a Rússia, Chipre e Grécia, os clientes da Primeira Classe e da Classe Executiva podem saborear o tradicional cordeiro com crosta de ervas para a Páscoa, servido com batatas assadas crocantes, cenouras baby e molho tzatziki, seguido de bolo de Páscoa, também conhecido como pão Kulich.

Páscoa nos lounges da Emirates

Em toda a rede global de lounges da Emirates, entre 29 de março e 1º de abril, os clientes poderão desfrutar de pratos clássicos de Páscoa na maioria dos locais. Nos lounges da Primeira Classe de Dubai, os clientes podem esperar por costeletas de cordeiro macias, batatas assadas e legumes, ou um rico ensopado de cordeiro com batatas, cenouras e frutas secas no lounge da Classe Executiva. Ambos os lounges apresentarão uma variedade de biscoitos com o tema da Páscoa e uma abundância de chocolates de Páscoa, desde potes de chocolate até sorvete caseiro de chocolate ao leite e torta gateau de chocolate.

Entretenimento para a Páscoa com Ice

Os passageiros da Emirates que voarem durante a Páscoa poderão acessar uma biblioteca de entretenimento de classe mundial no ICE com mais de 6.500 canais, incluindo até 2.000 filmes, dentre eles os vencedores do Oscar de 2024, como Oppenheimer, Zone of Interest, American Fiction e Anatomy of a Fall. Os novos lançamentos a bordo em abril incluem The Color Purple, The Lesson, Napoleon, Freud's Last Session, The Taste of Things e May December. Há também uma enorme coleção de filmes para crianças, incluindo Disney Classics, Marvel Studios e Wizarding World, com a série completa de filmes de Harry Potter e especiais de TV de Harry Potter, bem como programas de TV para crianças em idade pré-escolar do CBeebies, Cartoon Network e muito mais. Em abril, há vários destaques de novos lançamentos de filmes para toda a família, incluindo Wish, Migration, Wonka e Trolls Band Together, para as crianças se divertirem em sua viagem de Páscoa.

