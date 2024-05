Espaço aéreo do Nordeste ganha implementação de mais um radar da Omnisys Consórcio Omnisys-Clemar concluiu com sucesso a implantação e aceitação em campo da nova estação radar de Bom Jesus da Lapa

Alto contraste

A+

A-

Omnisys: 70° radar secundário de última geração instalado no Brasil (Omnisys)

O consórcio formado pela Omnisys Engenharia, Empresa de Defesa, subsidiária da Thales no Brasil, e Clemar Engenharia, empresa nacional responsável pela infraestrutura civil, concluiu a implantação e aceitação em campo da nova estação radar no Nordeste brasileiro, localizada em Bom Jesus da Lapa (BA). O projeto faz parte de um contrato firmado em 2021 com a Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA) para fornecimento de duas estações radares secundários.

A estação radar, equipada com o radar secundário de última geração RSM970S-NG da Omnisys, representa um avanço significativo na modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB). A primeira estação, parte desse contrato, situada em Petrolina (PE), entrou oficialmente em operação em julho de 2023. Agora é a vez da nova estação de Bom Jesus da Lapa entrar em operação, após a conclusão da implantação em dezembro passado. A aceitação em campo aconteceu com mais de três meses de antecipação, contribuindo para a expansão da base nacional de radares secundários. Com estas novas adições, o número total de radares da família RSM970S em operação no SISCEAB atinge a marca de 70 unidades.

Para o Major-Brigadeiro Alexandre Arthur Massena Javoski, presidente da CISCEA: “Bom Jesus da Lapa é uma região de grande relevância econômica para o estado da Bahia, destacando-se pelo turismo e agricultura; a instalação de um radar secundário RSM970S-NG contribuirá significativamente para a segurança aérea, garantindo um gerenciamento mais eficiente e seguro do tráfego aéreo, essencial para o desenvolvimento contínuo da região e do nosso país”, destaca.

O RSM970S-NG é a mais nova geração de Radares de Vigilância Secundária Monopulso da Omnisys. Eles são responsáveis por fornecer dados para o adequado gerenciamento do tráfego aéreo por meio do envio de interrogações ao transponder das aeronaves, as quais respondem ao radar com suas informações de identificação, posição, velocidade, e demais características. Isso permite aos controladores em solo, ter informações mais exatas sobre a localização das aeronaves no espaço aéreo.

Publicidade

Fabricado na sede da Omnisys em São Bernardo do Campo (SP), o equipamento certificado pelo Ministério da Defesa como Produto Estratégico de Defesa, é fundamental para o gerenciamento preciso do tráfego aéreo, fornecendo dados cruciais sobre a identificação, posição e velocidade das aeronaves. Além da fabricação, instalação e comissionamento desses radares, a Omnisys proverá localmente o suporte técnico necessário para garantir um alto nível de disponibilidade dos equipamentos, incluindo manutenção preventiva e corretiva.

“A Omnisys, empresa de Defesa Brasileira, conta com a experiência do desenvolvimento, fabricação, instalação e suporte de mais de 130 radares operando no Brasil entre outros exportados para mais 15 países. O novo radar RSM970S-NG foi fabricado empregando mão-de-obra e capital intelectual brasileiros, e atesta a alta qualidade da nossa Base Industrial de Defesa. Isso confirma a nossa liderança como provedores de radares secundários no Brasil e consolida ainda mais a duradoura parceria da Omnisys com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo”, destaca Rodrigo Modugno, CEO da Omnisys Engenharia.

Publicidade

Sobre a Omnisys

A Omnisys é uma empresa de defesa 100% brasileira de alta tecnologia com forte presença nos segmentos de controle de tráfego aéreo, defesa, eletrônica de mísseis, guerra eletrônica, equipamentos satelitais, cibersegurança, aviônicos e entretenimento a bordo. Subsidiária do Grupo Thales, é referência mundial em Radares de Controle do Espaço Aéreo, produzindo equipamentos para os mercados nacional e internacional através de seu Centro de Excelência em Radares. A Omnisys segue investindo em novos produtos e serviços e inaugurou em 2021 seu Centro de Serviços Aviônicos e, em 2023, a expansão de sua linha para produção de radares holográficos para identificação de UAVs.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.