Eve Air Mobility e Saudia Technic assinam acordo para operações do eVTOL na Arábia Saudita Memorando de entendimento prevê exploração de atividades de MRO e remontagem do “carro voador”

Eve Air Mobility: memorando de entendimento com a Arábia Saudita (Eve Air Mobility)

A Eve Air Mobility e a Saudia Technic, líder em serviços de Manutenção, Reparo e Revisão Geral de Aeronaves (MRO) no Oriente Médio, anunciaram hoje a assinatura de um Memorando de Acordo (MoA) durante a terceira edição do Future Aviation Forum, realizado em Riad. O MoA busca explorar a potencial demanda para atividades de MRO para as aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) na região. O acordo também inclui treinamento em MRO para eVTOLs e avaliação dos requisitos de infraestrutura e processos para uma possível remontagem das aeronaves da Eve na Arábia Saudita.

“Estamos muito satisfeitos em colaborar com a Saudia Technic, uma parceria que vai impulsionar a introdução e expansão das operações de eVTOL no Oriente Médio”, afirma Johann Bordais, CEO da Eve. “Este MoA nos dá a oportunidade de não apenas avaliar as atividades de MRO - fundamentais para garantir segurança, confiabilidade e rentabilidade - mas também endereçar os desafios logísticos para entregar nosso eVTOL aos nossos clientes da região”.

Fahd Cynndy, CEO da Saudia Technic, destaca que a colaboração com a Eve é um marco importante em sua busca por inovação. “Esse acordo se alinha perfeitamente à Visão Saudita 2030, com o objetivo de consolidar a Saudia Technic e a Eve como referências no setor de mobilidade aérea na Arábia Saudita e em todo o Oriente Médio. Ao adotar tecnologias de ponta e incorporá-las de maneira integrada às operações, estamos definindo um novo padrão para a excelência em aviação na região”, enfatiza.

Durante a cerimônia de assinatura no evento, Ramy Nasralla, Diretor Comercial da Saudia Technic, ressaltou o alinhamento estratégico com a Eve, bem como a visão e estratégia nacional de aviação da Saudia Technic. Ele destacou o impacto transformador da abordagem MRO++, que moderniza as práticas de manutenção com uma solução completa que abrange todos os aspectos da manutenção de aeronaves. Por meio de iniciativas como a ST Nova™, a Saudia Technic amplia suas capacidades de serviço e abre caminho para futuras inovações. Nasralla enfatizou o duplo ‘+’ em MRO++, simbolizando o compromisso com a integração global e as aspirações de expansão regional e global da Saudia Technic, posicionando-se como um importante player no cenário internacional de MRO.

No ano passado, a Eve revelou que sua primeira fábrica de eVTOL será estabelecida na cidade de Taubaté, em São Paulo. Com cartas de intenção para quase 3.000 eVTOLs, a Eve está preparada para liderar a indústria global de Mobilidade Aérea Avançada (AAM).

Além do desenvolvimento do eVTOL, a Eve tem se dedicado à criação de um portfólio de soluções para oferecer suporte integral aos seus clientes desde o início das operações. Isso inclui desde serviços de manutenção até a otimização das operações com o Vector, o software de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (Urban ATM) concebido pela Eve. O Vector foi projetado para enfrentar de maneira segura os desafios singulares do tráfego aéreo urbano e da gestão das operações atuais e futuras de AAM, com foco nos operadores de frota e vertiportos, bem como nos futuros provedores de serviço para AAM, incluindo os Provedores de Serviço de Navegação Aérea (ANSPs).

Sobre a Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.

Saudia Technic

Localizada no Aeroporto Internacional Rei Abdulaziz, em Jeddah, a Saudia Technic se destaca como a principal prestadora de serviços de Manutenção, Reparo e Revisão Geral de Aeronaves (MRO) no Oriente Médio. A empresa é conhecida por suas soluções completas em manutenção de aeronaves, sempre comprometida com os mais elevados padrões de segurança e qualidade no setor aéreo.









