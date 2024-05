GOL já transportou 250 toneladas em doações ao Rio Grande do Sul O mais recente voo com doações aconteceu neste domingo (19), uma parceria entre Avianca e GOL, companhias aéreas do grupo Abra

GOL e Avianca: pareceria em doações ao Rio Grande do Sul (GOL Linhas Aéreas)

A GOL Linhas Aéreas, solidária ao povo do Rio Grande do Sul afetado pela situação de calamidade pública em todo o estado, uniu forças com diversas entidades e parceiros para ajudar famílias atingidas pelas fortes chuvas na região. Entre alimentos não perecíveis, roupas, água e medicamentos, entre outros itens, já foram transportadas 250 toneladas de doações desde o primeiro voo humanitário.

Todos os materiais arrecadados permanecem sob o controle da GOLLOG, unidade de soluções logísticas da GOL, até serem enviados ao Rio Grande do Sul. A região Norte arrecadou 33 toneladas, o Centro-Oeste ajudou com 55 toneladas, o Nordeste, com 236 toneladas, e o Sudeste, com quantidade semelhante, 235 toneladas.

No dia 6 de maio, a GOL realizou seu primeiro voo humanitário, com 4,5 toneladas de materiais enviados pela Defesa Civil de São Paulo. O avião partiu de São Paulo/Congonhas (CGH) para o aeroporto de Caxias do Sul (CXJ), na Serra Gaúcha. Na mesma semana, quarta-feira (9), a GOL operou sua aeronave cargueira em parceria com o Mercado Livre com 20 toneladas de doações para a base aérea de Canoas (QNS), também no RS.

No último dia 19 de maio, domingo, as companhias aéreas do grupo Abra, GOL e Avianca, se uniram para operacionalizar mais um voo repleto de doações: um cargueiro da Avianca saiu de Viracopos (VCP), com destino a base aérea de Canoas (QNS). O voo A330 saiu da região de Campinas (SP) levando 50 toneladas de insumos - a maior parte em medicamentos para uma instituição local e outras doações para a Defesa Civil.

“Há 23 anos, a GOL atua com o propósito de Ser a Primeira Para Todos. Num momento difícil como este, é fundamental mantermos essa máxima para não medir esforços em ajudar quem mais precisa. Contar com o Mercado Livre e a Avianca, para operacionalizar os envios, além da CUFA, CVC, Legião da Boa Vontade entre outros parceiros para ajudar a arrecadar as doações, tem sido fundamental”, comenta André Cruz, vice-presidente de Operações da GOL.

Desde o início de maio, o Instituto GOL, braço gestor de inclusão social e desenvolvimento socioeconômico da GOL Linhas Aéreas, fechou parceria com a CUFA Central Única das Favelas), G10 Favelas, CVC e Legião da Boa Vontade, além da VRR, Eurofarma e Solistica para arrecadação de doações e distribuição no Rio Grande do Sul. No momento, o recebimento dos materiais está pausado. A GOL agradece imensamente pelos insumos recebidos de todo o Brasil desde o dia 3 de maio e reforça que o foco principal é fazer com que essa onda de solidariedade chegue ao povo do Rio Grande do Sul.

Os voos humanitários não seguem um cronograma linear, são realizados frequentemente pela GOL para escoar todas as doações recebidas, operando nas rotas logísticas para os aeroportos de Florianópolis (FLN) e Caxias do Sul (CXJ). A base da GOLLOG em Guarulhos (GRU) ainda possui 94 toneladas de doações para serem destinadas ao estado afetado. Em Congonhas (CGH) a sede da GOLLOG contabiliza 40 toneladas a serem embarcadas em breve.

