GOL realiza voo inaugural para seu mais novo destino internacional: a capital da Colômbia Com a presença do CEO da Companhia, Celso Ferrer, o embarque no aeroporto de Guarulhos foi coroado com o corte de faixa da rota São Paulo-Bogotá, com 4 voos semanais diretos de ida e volta.

Alto contraste

A+

A-

GOL: rota São Paulo-Bogotá GOL: rota São Paulo-Bogotá (GOL)

¡Llegamos, Bogotá! Foi dessa maneira, em tom exclamativo e de contentamento, que a GOL Linhas Aéreas comemorou no aeroporto internacional de Guarulhos (GRU), na noite deste domingo (31), seu voo inaugural para um dos mais concorridos e promissores destinos de viagem da América do Sul: Bogotá (BOG). A partir de hoje, são 4 frequências semanais diretas de ida e volta operadas pela GOL entre São Paulo/Guarulhos e a capital da Colômbia, tornando-se diárias no próximo mês de julho, alta temporada de inverno.

Em Guarulhos, apenas uma faixa separava a GOL de voltar a Bogotá, destino operado pela empresa até maio de 2011. Essa faixa foi descerrada com honrarias na presença do board e executivos da Companhia. Estavam na celebração do voo inaugural de retomada Celso Ferrer, CEO da GOL, Carla Fonseca, vice-presidente da GOL e CEO da Smiles, Frederico Pedreira, CEO da Avianca, Rafael Araújo, diretor de Planejamento de Malha Aérea e Infraestrutura Aeroportuária da GOL, e Luiz Teixeira, gerente Comercial para Mercados Internacionais da empresa.

Convidado especial da GOL, João Pita, diretor Comercial e de Cargas da GRU Airport, acompanhou de perto todos os momentos do evento em Guarulhos, que contou ainda com representante da ProColombia, o órgão de promoção do turismo e dos negócios no país vizinho: Lorenza Cortes, assessora de Turismo da entidade.

Com o retorno de Bogotá à lista das localidades onde a GOL opera - agora são 77 cidades atendidas -, a Companhia não está encurtando distâncias apenas entre o Brasil e a Colômbia. Nesta segunda-feira, dia 1º de abril, a empresa dá início às suas operações entre Buenos Aires (EZE) e Bogotá (BOG), com 4 voos por semana de ida e volta, o que acaba por formar, com a Argentina, uma triangulação providencial de destinos entre os mais destacados da América do Sul.

“Com a abertura da base GOL em Bogotá, passamos a atender 12 destinos no exterior, fortalecendo o processo de expansão e consolidação internacional da Companhia. Bogotá é, ainda, o primeiro destino internacional da GOL atendido por dois países, Brasil e Argentina. Abrem-se, dessa forma, novas oportunidades para que marcas do grupo GOL Smiles, como Smiles e Smiles Viagens, ofereçam produtos e serviços sob medida para os Clientes que desejam desbravar as riquezas históricas, culturais e naturais que a Colômbia tem a oferecer, com mais vantagens e comodidade. A alta conectividade doméstica e internacional em Bogotá traz aos passageiros muitas possibilidades de viagens a curta ou longa distância, com a rapidez e a Segurança oferecidas àqueles que vão voar com a GOL até a capital colombiana”, afirmou Celso Ferrer, CEO da GOL.

"Presenciamos hoje o início de uma cooperação nascida de um passo crucial que é a união de três centros de negócios dos maiores mercados domésticos da América do Sul: São Paulo, Bogotá e Buenos Aires. Essa relação permitirá que os principais players locais, com suas distintas vantagens desenvolvidas no Brasil, Colômbia e Argentina, atendam Clientes a negócios ou a lazer que buscam aeronaves modernas, passagens acessíveis e uma rede de conexões completa em cada uma das três capitais. O propósito maior é integrarmos nossos povos e nos mantermos comprometidos com a democratização do transporte aéreo”, destacou Mateus Pongeluppi, Chief Strategy Officer (CSO) da GOL.

Durante o evento em Guarulhos, o anfitrião Celso Ferrer foi o responsável pela mensagem de boas-vindas aos passageiros em processo de partida para Bogotá. Um speech especial trouxe os seguintes dizeres: “Olá, Clientes GOL com destino a Bogotá. Eu sou o Celso Ferrer, presidente da GOL. Estão prontos para a inauguração desta importante rota? Estamos muito felizes em diminuir distâncias entre o Brasil e a Colômbia. É um grande passo para a nossa história e é uma felicidade ter vocês a bordo desta viagem especial. Agradecemos por escolher a GOL e uma ótima viagem!”

Ainda no embarque, os Clientes foram presenteados com uma ecobag exclusiva GOL, cuja ilustração retrata o propósito das novas rotas internacionais para Bogotá, que é aproximar a capital colombiana de São Paulo e Buenos Aires, interligando-as para fortalecer o fluxo de viagens no nosso continente. Com todos a postos, o voo G3 8240 alçou voo rumo a Bogotá às 23h50 deste domingo (31), com previsão de pouso às 3h55 (horário local) em solo colombiano, nesta segunda (1º). A bordo, o serviço especial incluiu chocolates Neugebauer, em menção à Páscoa, e brinde com espumante.

O voo de volta para São Paulo, a partir de Bogotá (G3 8241), está programado para às 23h45 desta segunda (1º), e a aterrissagem em Guarulhos, às 8h10 (horário de Brasília) da terça-feira (2).

"Este é um itinerário importante para GRU, uma vez que representa a primeira rota feita pela GOL, ligando Guarulhos, que é um dos seus principais hubs, com o aeroporto de Bogotá. É mais uma opção para os passageiros de São Paulo e da Colômbia para se conectarem à extensa malha de voos da GOL em GRU”, diz João Pita, diretor Comercial e de Cargas da GRU Airport.

Além de ser a capital de uma de uma das mais pujantes economias da América do Sul, a cosmopolita Bogotá é a porta de entrada para 52 destinos domésticos e internacionais disponibilizados aos Clientes da GOL por meio de acordos de codeshare e interline estabelecidos entre a Companhia e Avianca. São conexões ágeis e apropriadas aos passageiros que irão permanecer na Colômbia ou pretendem se destinar a localidades na América do Norte, América Central, Caribe e América do Sul.

“A chegada de companhias aéreas como a GOL é um passo significativo em nosso esforço contínuo para fortalecer o turismo e o desenvolvimento nas diversas regiões da Colômbia. Na ProColombia valorizamos profundamente essas parcerias, pois ampliam nossas conexões internacionais e promovem o intercâmbio cultural e comercial. Estamos empenhados em continuar a atrair novas companhias aéreas para enriquecer ainda mais as oportunidades de viagens e o crescimento económico no ‘País da Beleza’”, considerou Carmen Caballero, presidente da ProColombia, entidade encarregada de promover o país como destino turístico, atrair investimentos diretos e alavancar as exportações não tradicionais.

Todos os voos da rota Guarulhos-Bogotá são operados em modelos Boeing 737 MAX 8, aeronave mais sustentável da frota da GOL, que em configuração internacional tem capacidade para 176 passageiros.

Conexões internacionais em Bogotá

Os acordos de codeshare e interline estabelecidos entre a GOL e a Avianca disponibilizam aos clientes, na capital Bogotá, 30 conexões internacionais para os seguintes destinos:

América do Norte: Boston (BOS), Washington (IAD), Nova York (JFK), Orlando (MCO), Miami (MIA), Cidade do México (MEX) e Cancún (CUN).

América Central e Caribe: Aruba (AUA), Curaçao (CUR), Flores (FRS), Guatemala (GUA), Manágua (MGA), Cidade do Panamá (PTY), San Pedro Sula (SAP), Santo Domingo (SDQ), San Juan (SJU), Punta Cana (PUJ), San José (SJO), El Salvador (SAL) e Tegucigalpa (XPL).

América do Sul: Caracas (CCS), Cuenca (CUE), Cusco (CUZ), Lima (LIM), Galápagos (GPS e SCY), Guayaquil (GYE), La Paz (LPB). Manta (MEC) e Quito (UIO).

Viagens domésticas a partir de Bogotá

Só na Colômbia, são outros 22 destinos domésticos operados pela Avianca a partir de Bogotá (BOG). Clientes da GOL que desembarcam no aeroporto El Dorado têm facilidade de conexão para centros econômicos importantes do país, como Cali (CLO) e Medellín (MDE), além de cidades conhecidas pelas atrações turísticas de beleza histórica e natural, como Cartagena (CTG) e San Andrés (ADZ).

A conectividade entre GOL e Avianca permite ainda que o Cliente possa ir de Bogotá para as cidades colombianas de Armênia (AXM), Barranquilla (BAQ), Barrancabermeja (EJA), Bucaramanga (BGA), Cúcuta (CUC), Ibagué (IBE), Ipiales (IPI), Leticia (LET), Monteria (MTR), Neiva (NVA), Pasto (PSO), Pereira (PEI), Popayan (PPN), Riohacha (RCH), Santa Marta (SMR), Valledupar (VUP), Villavicencio (VVC) e Yopal (EYP).

Clientes que aterrissam em Buenos Aires/Ezeiza com a GOL, via Bogotá, também terão acesso a voos para todo o interior argentino com a companhia parceira Aerolíneas Argentinas.

GOL Premium Economy e benefícios

Durante o voo Brasil-Colômbia com a GOL, os Clientes contam com os itens de conforto da Companhia, como serviço de bordo e entretenimento gratuito (filmes, séries etc.) no seu próprio device, além de terem a opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, na qual o passageiro conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, bagagens despachadas gratuitamente, assim como serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes e bebidas alcoólicas.

No aeroporto de São Paulo/Guarulhos (GRU), os clientes Smiles Diamante, Ouro ou aqueles que viajam na classe GOL Premium Economy têm acesso ao Lounge GOL Smiles Internacional, localizado no Terminal 2 de GRU, assim como em Bogotá, no espaço similar da Avianca no aeroporto El Dorado.

E mais uma boa notícia: a Smiles Viagens, a operadora de turismo do Grupo GOL Smiles, já conta com o destino Colômbia em seu menu Experiências, oferecendo pacotes de viagem exclusivos.

Os bilhetes entre São Paulo/Guarulhos (GRU) e Bogotá (BOG) estão disponíveis.

Desconto especial: até o dia 30 de abril, o cupom VOEBOGOTA concede 10% de desconto aos clientes que adquirirem bilhetes aéreos da GOL para voar entre Guarulhos (GRU) e Bogotá (BOG) no período de viagem entre 1º/09/2024 e 30/11/2024.