GOL retoma operações em Porto Alegre no próximo dia 1º de junho

GOL: operações em Canoas (Lucas Batista)

A GOL Linhas Aéreas, maior Companhia Aérea do Brasil, anuncia o retorno dos voos em Porto Alegre por meio de operações na base aérea de Canoas (QNS), município localizado na região metropolitana da capital gaúcha, no próximo dia 1º de junho. A partir dessa data, serão disponibilizados aos Clientes até 9 voos semanais diretos, de ida e volta, entre o aeroporto de São Paulo/Guarulhos e Canoas. A GOL se sente sensibilizada com a necessidade da população da capital gaúcha, assim como de todo o estado do Rio Grande do Sul, de ter a conectividade restabelecida o quanto antes possível, transportando também insumos, voluntários e profissionais os quais os cidadãos tanto necessitam neste momento de retomada do Estado.

Todos os dias da semana, o voo G3 9084 vai deixar o aeroporto de São Paulo/Guarulhos rumo a Canoas às 10h15, com aterrissagem prevista para às 11h50 em solo gaúcho. Já o G3 9085, de volta para São Paulo/Guarulhos, alçará voo às 13h20 na região metropolitana de Porto Alegre, com pouso previsto para às 15h10 na capital paulista, também de forma diária. Às quartas e sábados, o voo G3 9086 sai de GRU às 6h15 para chegar na base aérea de QNS às 8h00; já o voo de retorno, G3 9087, deixa o solo gaúcho às 9h30 e aterrissa em GRU às 11h10, sempre às quartas e sábados. “É imensurável a urgência do início das operações da GOL na base aérea de Canoas (RS), dada a importância do modal aéreo para restabelecer a força logística da região. Essas operações vão contribuir fortemente para o resgate da conectividade dos Clientes que residem tanto em Porto Alegre e proximidades quanto daqueles que se encontram em lugares mais distantes da capital gaúcha. Além do transporte de passageiros e profissionais que se deslocam para prestar auxílio à população local, as novas operações em Canoas vão ser também cruciais incrementar o transporte de cargas de que os gaúchos tanto necessitam nesse período de retomada”, afirma Rafael Araújo, diretor executivo de Planejamento.

Desde que a ANAC autorizou o início dos voos comerciais para a base aérea de Canoas, na última sexta-feira (17), a GOL vem fazendo avaliações criteriosas de forma a atender vários requisitos de Segurança e infraestrutura no local, que precisam ser respeitados para a abertura de suas operações. As operações da GOL na base aérea de Canoas (QNS) serão realizadas com as modernas aeronaves Boeing 737, com capacidade para até 186 passageiros. Atendimento aos Clientes será feito no ParkShopping Canoas A GOL informa que todo o atendimento aos Clientes em Canoas terá como ponto focal o ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4.545, Marechal Rondon, Canoas). Os processos de check-in, despacho de bagagem, embarque e desembarque serão realizados unicamente no ParkShopping Canoas, e não na base aérea militar de Canoas, situada em área vizinha ao estabelecimento comercial. Para reforçar esse atendimento especial aos Clientes, nos canais de vendas da Companhia o nome da base será: Canoas – ParkShopping (QNS). Voos extras para o RS e flexibilização de cancelamentos e remarcações Dada a situação de calamidade pública com as enchentes que afetaram todo o Estado e interditaram por tempo indeterminado o aeroporto de Porto Alegre (POA), desde o dia 14 de maio a Companhia vem operando voos adicionais para seus Clientes nos aeroportos de Caxias do Sul (CXJ), Florianópolis (FLN) e Passo Fundo (PFB), bem como prioriza a operação com aviões maiores em Chapecó (XAP). Mais informações neste link.

A GOL disponibiliza em seu site, na área “Minhas Viagens”, a possibilidade de mudança de origem ou destino dos Clientes impactados com os cancelamentos de Porto Alegre até 14/08/2024 para dez aeroportos da região Sul: Florianópolis-FLN, Curitiba-CWB, Navegantes-NVT, Caxias do Sul-CXJ, Chapecó-XAP, Foz do Iguaçu-IGU, Pelotas-PET, Passo Fundo-PFB, Santo Ângelo-GEL e, agora, Canoas-QNS. Mais informações neste link. Os bilhetes entre São Paulo/Guarulhos (GRU) e Canoas-ParkShopping (QNS), assim como para as demais cidades sulistas citadas, já estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

