ICEYE fornece dados geoespaciais para mapear o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul Empresa de monitoramento mobilizou a sua constelação SAR para gerar análises sobre as inundações ocorridas no Rio Grande do Sul e forneceu um mapeamento completo da extensão e da profundidade do evento

ICEYE: dados geoespaciais para mapear o impacto das enchentes no RS (Arte - ICEYE)

A ICEYE, líder global em monitoramento satelital com tecnologia SAR, está trabalhando com múltiplos parceiros para fornecer dados que apoiem a mobilização pela reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. A empresa de origem finlandesa está coordenando o mapeamento das áreas afetadas com o Programa de Resposta a Desastres (DRP) da Esri e os seus distribuidores regionais (Imagem e Codex).

Com a ajuda da Esri e de seus principais parceiros locais, a ICEYE Government Solutions rapidamente mobilizou a sua constelação SAR para gerar análises sobre as inundações ocorridas no Rio Grande do Sul e forneceu um mapeamento completo da extensão e da profundidade do evento. Esses insights foram disponibilizados via plataforma PainelRS (https://painelrs.com.br/), portal aberto ao público que concentra todas as informações das inundações para contribuir com os esforços de resposta à emergência em toda a localidade.

A inteligência geoespacial desempenha um papel central no fornecimento às entidades dos setores público e privado dos principais dados de riscos necessários para responder com eficácia a situações como a que o Rio Grande do Sul enfrenta. As análises de inundação disponibilizados pela ICEYE elevam a consciência situacional dos agentes públicos e privados em relação aos pontos de alagamento, abrangência do impacto, locais afetados, mapas de abrigos e, até mesmo, a progressão histórica das áreas atingidas.

Em 20 de maio de 2024, a ICEYE divulgou duas rodadas de análise: R1, em 10 de maio, e R2, em 16 de maio. A companhia planeja entregar a versão final (R3) no final desta semana.

Sobre a ICEYE

A ICEYE oferece recursos de monitoramento persistente inigualáveis para qualquer local do planeta. Possuindo a maior constelação satélites-radares de abertura sintética do mundo, a empresa permite decisões objetivas e baseadas em dados para seus clientes em setores como defesa & segurança, inteligência, resposta a emergências e catástrofes naturais, monitoramento marítimo, meio ambiente, e governo. Os dados da ICEYE podem ser coletados durante o dia ou à noite, e até mesmo através da cobertura de nuvens.

