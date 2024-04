Instituto Tecnológico de Aeronáutica realiza debate sobre as Engenharias no futuro Evento entre os dias 16 e 18 de maio será aberto ao público, com duração de três dias e as inscrições estão abertas

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Engineering Education for The Future (EEF), realizado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), localizado em São José dos Campos (SP), que acontecerá entre os dias 16 e 18/05. O evento visa discutir o papel da Engenharia para o avanço econômico nacional e como a educação, atualizada às novas necessidades da sociedade, contribui com o processo de inovação na Indústria Brasileira.

Neste ano, o EEF vai apresentar discussões sobre temas ligados à tecnologia e ao desenvolvimento, como, por exemplo, rodadas de debates sobre processos de aprendizagem e sobre o papel do poder público no avanço do ensino de qualidade. Além disso, estudantes de universidades de todo país, previamente inscritos, participarão de três competições: o ITA Challenge, com objetivo de difundir a cultura do empreendedorismo e da inovação na comunidade acadêmica; o Grand Prix de Inovação, que visa desenvolver a capacidade de resposta a problemas de times multidisciplinares; e o Data Science Challenge, um Hackathon - competição de programadores que avaliará a melhor solução para um desafio sugerido. Haverá também a “Mostra ITA 2050”, uma exposição sobre a potencialidade dos projetos executados por alunos, professores e pesquisadores do ITA e de outros Institutos do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA).

Para o Reitor do ITA, Professor Doutor Antonio Guilherme de Arruda Lorenzi, o EEF-2024 é a possibilidade de debater as novas tecnologias e seus processos voltados para Engenharias. “Esta é a oportunidade de discutir em alto nível a importância do tríplice hélice, com a integração entre governo, academia e a indústria, peça-chave para o crescimento econômico e o desenvolvimento social baseados no conhecimento”, diz.

O Coordenador-Geral do evento, Professor Doutor Mauri Aparecido de Oliveira, destaca que o EEF-2024 possibilita conectar alunos de Engenharia de todo país, assim como a indústria do futuro, com questões que desafiam as próximas gerações e com processos emergentes que afetam os profissionais dessa área. “Com a evolução dessas demandas, tanto do mercado quanto da sociedade, o EEF-2024 torna-se um ambiente ideal para a discussão de estratégias educacionais que atendam a essas necessidades dinâmicas”, completa.

O evento é gratuito e aberto para estudantes, pesquisadores, empresários ou entusiastas do setor vindos de todo o país. As inscrições podem ser feitas no site: www.eef.ita.br.

HISTÓRICO

O Engineering Education for The Future tornou-se, logo após sua primeira edição, uma referência para discussões sobre o atual momento do ensino em Engenharia no Brasil e as estratégias que podem ser apresentadas diante dos impactos da tecnologia e do empreendedorismo.

Considerando a busca do crescimento econômico nacional e a maior competitividade da indústria, torna-se necessária a alta qualidade da formação dos engenheiros que serão disponibilizados ao mercado de trabalho, com destaque para a capacidade inovadora desses profissionais.

Em 2019, cerca de 1.300 visitantes participaram do evento, número que deve ser ultrapassado neste ano. A associação de ex-alunos do Instituto, a ITAEx, é a apoiadora da iniciativa. “Nossa expectativa é ter um público maior de estudantes, com o objetivo de enriquecer as discussões e contribuir para o progresso do ensino de Engenharia no ITA e no país”, afirmou o presidente da ITAEx, Aurélio Rossi.