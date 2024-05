JetSMART anuncia três executivas para Conselho de Administração

Alto contraste

A Holding da JetSMART expande assim como a frota da companhia que chegou a 37 unidades neste mês (Divulgação)

A JetSMART Holdings Limited anunciou a incorporação de Cayetana Aljovin, Gisela Escobar e Clarisa Estol ao seu Conselho de Administração, nesta quinta-feira (15). As executivas trazem novas perspectivas sobre questões estratégicas, com base em suas ricas experiências em diversas indústrias por onde passaram.

Cayetana Aljovin tem vasta experiência na administração pública e no setor privado no Peru. Foi ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social, ministra de Minas e Energia e ministra das Relações Exteriores. No setor privado, atuou como advogada especializada em assuntos regulatórios no escritório Miranda Amado, onde foi sócia. Foi também Presidente da Sociedade Nacional de Pescas e da prestigiada Sostenible do Peru. Atualmente é Presidente da rede de televisão peruana Latina TV e membro do Conselho de Administração do Interbank, IFS, Nexa Resources, Electrodunas, Pesquera Diamante e TecnoFast Perú.‌‍ “Estou muito animada por pertencer ao conselho de administração da JetSMART, uma empresa que veio para mudar a dinâmica do setor aéreo para permitir que mais pessoas em toda a região voem de forma eficiente e com baixos custos. Tenho certeza que a empresa líder na região e terá o apreço e o carinho de todos os sul-americanos”, comentou Cayetana Aljovin.‌‍

Gisela Escobar tem 13 anos de experiência na indústria aeronáutica no Chile e na região da América Latina. Ela ocupou cargos em Relações com Investidores, Finanças e Assuntos Corporativos no Grupo LATAM Airlines e esteve ativamente envolvida na fusão entre LAN e TAM. Entre 2019 e 2023, foi Vice-Presidente Executiva da Universidad Adolfo Ibáñez, no Chile, responsável pelas áreas de Finanças, Pessoas, Operações, TI e Auditoria Interna. Anteriormente, foi diretora da empresa de jardim de infância Vitamina e da Corporación InBest. Atualmente é Diretora da Invercap S.A. e da Fundación Educacional Nido de Aguilas.‌‍ “Estou entusiasmado por me juntar a um grupo tão experiente no Conselho de Administração da JetSMART e estou ansioso para trabalhar com o CEO e a equipe de gestão da empresa. Estou convencida de que as viagens aéreas podem continuar a promover o desenvolvimento da nossa região através do aumento da conectividade a preços acessíveis, com base no modelo de negócio de ultrabaixo custo”, disse Gisela Escobar.

Clarisa Estol foi Diretora Executiva da Consultores Asset Management, além de Presidente e CEO do Banco Hipotecario na Argentina. Em 2018, foi nomeada pelo então governo da Argentina como líder da Força-Tarefa de Mulheres de Negócios no âmbito do G-20. Ela é co-fundadora de empresas nas áreas médica e de biotecnologia e atuou em vários conselhos nos setores privado e educacional. Atualmente é Diretora da Biomakers SA, uma empresa líder em biotecnologia, Presidente da Stat Research e Diretora Administrativa do Sellside Group.‌‍ “Ao me juntar ao Conselho de Administração da JetSMART, espero participar e contribuir para a estratégia de crescimento e expansão da empresa na América Latina. A empresa está em uma excelente posição para aproveitar as enormes oportunidades que vejo no setor, e estou confiante de que, com eficiência operacional e inovação, a companhia alcançará novos patamares”, comentou Clarisa Estol.‌‍ Bill Franke, sócio-gerente da Indigo Partners e presidente da JetSMART, comentou: “Essas diretoras trazem uma experiência robusta e diversificada para o Conselho em um momento de crescimento significativo para a empresa. Suas perspectivas únicas trarão uma contribuição valiosa.”‌‍ O CEO Estuardo Ortiz disse: “Estamos verdadeiramente honrados em ter Cayetana, Gisela e Clarisa juntando-se à JetSMART como Diretoras do Conselho. Sua ampla experiência em assuntos corporativos, de negócios e de liderança em organizações na América do Sul será de imenso valor à medida que continuamos nossa expansão na região.”

Sobre a JetSMART

Fundada em 2016, a JetSMART Airlines é a mais nova e maior companhia aérea de ultrabaixo custo da América do Sul, com operações domésticas no Chile, Argentina, Peru e Colômbia, mais de 70 rotas em toda a região com serviços para Brasil, Equador, Paraguai e Uruguai, que tem transportou mais de 25 milhões de passageiros na região.

A JetSMART possui uma frota completamente nova de Airbus A320 e A321. Além disso, possui dois prêmios SKYTRAX como melhor companhia aérea de baixo custo em 2021 e 2023, dois anos consecutivos em primeiro lugar no Prêmio Nacional de Satisfação do Cliente no Chile na categoria Companhia Aérea concedido pela organização sem fins lucrativos Procalidad, e é reconhecida com o Airline Strategy Awards 2023, que premia a excelência na execução da estratégia nos últimos 12 meses e demonstra sucesso após este período. Junto com isso, a ch Aviation reconheceu a JetSMART como a companhia aérea com a frota de aeronaves mais jovem da América do Sul e a quinta mais nova do mundo, com idade média de suas aeronaves de 2,95 anos, no “Prêmio ch-aviation World’s Youngest Aircraft Fleet”.

Os clientes JetSMART se beneficiam de uma extensa rede de rotas ponto a ponto, incluindo diversas rotas SMART, conectando cidades secundárias em voos diretos na região e oferecendo tarifas ultrabaixas. A JetSMART é liderada por uma equipe de trabalho de alto nível, múltiplas nacionalidades e muitos anos de experiência no mercado aéreo nacional e global. @vuelajetsmart / www.jetsmart.com.

A JetSMART faz parte do portfólio de companhias aéreas do fundo norte-americano Indigo Partners, bem como da Frontier nos EUA, da WizzAir na Europa, da Volaris no México e da Cebu Pacific na Ásia.

Sobre a Indigo Partners

A Indigo Partners é uma empresa de private equity focada em aquisições e investimentos estratégicos no setor aéreo e setores relacionados. A Indigo combina habilidades de gestão com experiência de investimento de sucesso. A empresa, que pretende reagir rapidamente às oportunidades, foi fundada por Bill Frankie, que possui vasta experiência em diversos setores. A Indigo Partners está sediada em Phoenix, Arizona, Estados Unidos.





