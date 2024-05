J&T Express investe em serviço pioneiro de entregas com drones no Litoral Norte de São Paulo Com investimento de R$330 mil, transportadora deve realizar 9 mil entregas por essa nova modalidade, até o mês de julho, na rota entre os municípios de Caraguatatuba e Ilhabela

J&T Express: serviço de entregas com drones no Litoral Norte de São Paulo (Máquina - Divulgação)

A J&T Express Brasil, empresa de serviços logísticos integrados, anunciou o lançamento de seu novo serviço de entregas com o uso de drones no Litoral Norte de São Paulo. Inédita no segmento de logística expressa para o e-commerce no Brasil, a iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Speedbird Aero, startup de drone delivery, e contou com um investimento de R$330 mil.

A expectativa da transportadora é realizar a entrega de até 9 mil encomendas, entre os meses de maio e julho, por meio dessa nova modalidade, chegando a um volume de aproximadamente 15 mil pacotes entregues com drones, até setembro. O projeto piloto da empresa será implementado no trecho entre os municípios de Caraguatatuba e Ilhabela, com uma capacidade diária de manuseio de até 150 encomendas.

A Speedbird Aero, startup de drone delivery, sediada em Franca (SP), é pioneira na obtenção do CAER, o Certificado de Aeronavegabilidade Especial de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs, na sigla em inglês), emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

De acordo com Eduardo Caires, responsável pela Gestão de Redes da J&T Express Brasil, nesse primeiro momento de testes, a transportadora pretende alcançar uma média mensal de 3 mil pacotes entregues com o auxílio de RPAs, em um percurso dividido em três etapas. “A ideia é que os drones partam da base de operações da J&T em Caraguatatuba e pousem em um ponto de coleta em Ilhabela, onde os pacotes serão retirados por um entregador, que ficará responsável por essa última parte do trajeto (last mile), em que a encomenda é encaminhada até a residência do consumidor final”, explica o executivo.

“Após a retirada do volume pelo entregador, no ponto de coleta de Ilhabela, a RPA retorna automaticamente para nossa base em Caraguatatuba. Dessa forma, otimizamos e reduzimos significativamente o tempo de entrega, sem prejuízo aos nossos colaboradores e clientes. Além disso, com ajuda dos drones, conseguimos cobrir a travessia entre os dois municípios, que pode durar até seis horas em períodos de alta temporada, em um intervalo de apenas oito minutos”, complementa Caires.

Ainda nesse sentido, além da agilidade no processo de entrega e da diminuição do tráfego e dos engarrafamentos em centros urbanos, os benefícios trazidos pela utilização de drones em processos de logística expressa também incluem a redução das emissões de CO2 na atmosfera e a ampliação do atendimento a locais de difícil acesso por via terrestre.

“Mais uma vez, a J&T Express desponta como referência em inovação tecnológica junto ao setor logístico brasileiro, investindo em uma nova modalidade de entrega, alinhada não só aos princípios da pauta ESG, mas também à logística 4.0, que busca a integração de processos por meio da tecnologia e da automação, contribuindo para tornar nossos serviços mais atrativos para as empresas e mais satisfatórios para o consumidor final”, finaliza o gestor de redes da J&T Express Brasil.

De acordo com pesquisa da consultoria Emergen Research, ainda no ano de 2020, o mercado de entrega por drones já era avaliado em US$553,6 milhões, com perspectivas de movimentar mais de US$18,6 bilhões até 2028. Para a alemã Drone Industry Insights (Droneii), especializada em pesquisas do setor, a taxa de crescimento anual do mercado mundial de RPAs deve ficar em 13,8%, entre 2020 e 2025, quando deve chegar à marca de US$43 bilhões.

No Brasil, o faturamento anual estimado para o segmento é de US$373 milhões. Com isso, a expectativa é de que o setor dos drones siga gerando novos empregos, especialmente nas áreas de tecnologia da informação e desenvolvimento de softwares, em vista da elevação dos requisitos de serviço que esse novo modelo de entregas deve trazer ao mercado logístico.

Sobre a J&T Express

Fundada em 2015, a J&T Express é uma empresa global de serviços logísticos que atua em diversos campos, incluindo entrega expressa, armazenamento e cadeia de suprimentos a nível nacional e internacional. Está presente em 13 países, incluindo Indonésia, Vietnã, Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja, Cingapura, China, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, México, Brasil e Egito. Com uma infraestrutura de alta tecnologia digital e soluções altamente confiáveis, segue comprometida em fornecer aos clientes a melhor experiência em logística, como parte de sua estratégia global, conectando a todos com eficiência e qualidade.









