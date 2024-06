JUNKERS Aircraft Traz Charme Retrô ao Catarina Aviation Show 2024

Alto contraste

JUNKERS Aircraft: retrô no Catarina Aviation Show 2024 (Divulgação Junkers Aircraft)

Prepare-se para uma viagem no tempo durante Catarina Aviation Show 2024, onde a JUNKERS Aircraft, fabricante conhecida por seus designs aeronáuticos icônicos, exibirá a aeronave esportiva A50 Junior. Este monomotor de dois lugares, uma réplica modernizada do lendário avião de 1929 que fez história na aviação, irá encantar entusiastas e profissionais do setor.

Durante o evento, que ocorre de 13 a 15 de junho no São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, os convidados terão a oportunidade de conhecer essa aeronave ultraleve de cabine aberta com sua fuselagem oval e revestimento de duralumínio corrugado equipado com a mais moderna tecnologia aeronáutica, que oferece uma experiência de voo incomparável e perfeita para jovens pilotos e aqueles com espírito aventureiro.

Quase 100 anos após o primeiro A50 Junior decolar pela primeira vez, Dieter Morszeck realizou um sonho - uma aeronave leve esportiva para os jovens e os jovens de coração. Com design atemporal e padrões modernos de segurança.

O JUNKERS A50 Junior é uma aeronave ultraleve de 600 kg inspirada no modelo histórico de 1929 com o mesmo nome. Como equipamento padrão a aeronave possui um motor Rotax 912iS de quatro cilindros com injeção de combustível e 100 hp, hélice MT de 2 pás, freios Beringer, aviônicos GARMIN (G3X) e um sistema de resgate de paraquedas balístico Galaxy, oferecendo voos com padrões excepcionais de confiabilidade. Além disso, os proprietários podem personalizar suas aeronaves, escolhendo entre seis cores diferentes de pintura e couro, para criar um avião que reflita sua personalidade.

O Catarina Aviation Show é um evento exclusivo para convidados que reúne fabricantes, empresas e marcas dos setores de aviação executiva e indústria automotiva de luxo. A participação da marca atrairá a atenção de pilotos, entusiastas e colecionadores de aeronaves clássicas de todo o Brasil e do mundo, oferecendo uma experiência imersiva no rico legado da aviação.

Sobre a Junkers Aircraft

A tradição da Junkers Aircraft remonta há mais de 100 anos, fundada pelo Professor Hugo Junkers (1859-1935), que influenciou o desenvolvimento da aviação no século XX com suas patentes revolucionárias. Hoje, a Junkers Aircraft estabelece uma tradição de reviver marcas de aviação esquecidas e em declínio. O primeiro grande objetivo foi alcançado com a réplica da produção do Junkers F13, iniciada em 2018. Três anos depois, em 2021, o primeiro protótipo do Junkers A50 Junior decolou. Convidamos você a celebrar a tradição e o avanço do renascimento da história da aviação.









