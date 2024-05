LATAM é reconhecida internacionalmente por experiência de viagem e serviço de bordo

Alto contraste

LATAM: reconhecimento internacional pelo serviço de bordo (Lucas Batista)

O grupo LATAM acaba de ter seu serviço de bordo e experiência de viagem ao passageiro reconhecidos internacionalmente por importantes instituições da indústria de aviação. A companhia foi premiada nas categorias “Melhor Sustentabilidade a Bordo” (pelo segundo ano consecutivo) e altamente recomendada nas categorias “Melhor Entretenimento a bordo” e “Inovação de Catering do ano” pela revista inglesa Onboard Hospitality Awards 2024. Já a PAX International Magazine condecorou a companhia pelo quinto ano com o prêmio de “Melhor Serviço de Alimentação por uma Transportadora para a América do Sul em 2024″. Os reconhecimentos reafirmam os esforços da companhia nos últimos anos em oferecer a melhor experiência de viagem aos passageiros.

Segundo Paulo Miranda, Vice-Presidente de Clientes do Grupo LATAM, “esses prêmios são um importante reconhecimento de nossa equipe por tudo o que fazem para os nossos clientes e pelo trabalho que desenvolvemos na LATAM com nosso compromisso contínuo em melhorar a experiência. Expressamos também nossa mais sincera gratidão aos nossos clientes pela confiança e preferência”.

Dominic Chartres, diretor de Produto e Experiência da LATAM (LATAM Airlines)

As premiações da Onboard Hospitality foram atribuídas considerando a implementação do programa “Recicle Sua Viagem” no mercado doméstico do Brasil, o programa “Sabores que Transportam” (que no Brasil tem sua versão Sabor à Brasileira), que busca destacar a gastronomia e o orgulho local de chefs sul-americanos, e pelas tecnologias implementadas para melhorar a experiência de viagem dos passageiros, que inclui o maior catálogo de conteúdos exclusivos da América do Sul em seu serviço de entretenimento a bordo, o LATAM Play, com mais de 180 filmes, 580 episódios de programas de televisão, 150 álbuns de música e conteúdos exclusivos do HBO Max, Paramount+ e Disney+.

Já o prêmio de “Melhor Serviço de Alimentação por uma Transportadora para a América do Sul em 2024″ (em inglês, Outstanding Food Service by a Carrier for South America 2024) da revista PAX International Awards foi direcionado ao projeto “Sabores que Transportam” (no Brasil, Sabor à Brasileira), com forte influência da carta de vinhos selecionados para cabines premium pelo único master sommelier da América Latina, Héctor Vergara, além da entrega de produtos de marcas locais em voos domésticos.

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.

