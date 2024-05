LATAM, Governo Federal e ACNUR trazem para o Brasil 200 casas modulares para ajuda ao RS

Alto contraste

LATAM, Governo Federal e ACNUR: casas modulares para o Rio Grande do Sul (LATAM Cargo)

Acaba de ser desembarcado no aeroporto de Guarulhos (São Paulo) o primeiro carregamento de 100 das 200 casas modulares doadas pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), com destino ao Rio Grande do Sul. O primeiro carregamento de 16 toneladas foi transportado e desembarcado gratuitamente pelo programa Avião Solidário da LATAM na rota Bogotá-Santiago-Guarulhos, e agora seguirá por via terrestre até Porto Alegre. O ACNUR é parceiro do programa Avião Solidário da LATAM desde abril de 2022 e o transporte destas casas emergenciais para o Brasil é uma ação coordenada com o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério dos Portos e Aeroportos. As casas modulares (Relief Housing Units) para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul são estruturas modulares móveis que se transformam em moradias temporárias emergenciais para prover uma melhor acolhida e mais privacidade às famílias abrigadas.

AVIÃO SOLIDÁRIO E A RECONSTRUÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL

Com mais esta ação, o programa Avião Solidário da LATAM já transportou gratuitamente para a região Sul do Brasil 142 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 102 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) desde 4 de maio de 2024. Os transportes humanitários da LATAM foram realizados tanto em voos comerciais da empresa para aeroportos da região quanto em voos especiais inéditos para a Base Aérea de Canoas (RS), inclusive com doações provenientes de países como Portugal e EUA.

Há 11 anos, o programa Avião Solidário da LATAM em conjunto com instituições parceiras já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 para todos os estados brasileiros.

Adicionalmente, a LATAM também tem atuado no transporte gratuito de doações coletadas pelos seus parceiros no Brasil durante a calamidade no Rio Grande do Sul: Movimento União BR, CVC, HUMUS e Fraport Fortaleza, contando ainda com parceria logística com o Governo do Estado de Santa Catarina para levar doações do aeroporto de Florianópolis ao Rio Grande do Sul.

CASAS MODULARES SÃO PROJETO DA ONU UTILIZADO EM TODO O MUNDO

As Unidades Habitacionais de Emergência (Relief Housing Units) possuem vida útil de até 5 anos. São estruturas sustentáveis usadas em várias operações da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) em todo o mundo. Cada unidade consiste em uma estrutura de aço leve, teto e divisórias de parede, portas e janelas, revestimento do piso, energia solar, iluminação LED e sistema de ancoragem. O projeto foi feito de forma colaborativa pela ACNUR, a empresa social Better Shelter e a IKEA Foundation com o objetivo de servir como espaços autônomos, sustentáveis e adaptáveis a diferentes contextos de emergência humanitária, com unidades presentes na América do Sul (como no caso da resposta humanitária do Governo Federal em Roraima), Europa, África e Oriente Médio.

Casa modular: solução inovadora de abrigo (ACNUR)

Sobre o Grupo LATAM

A LATAM Airlines S.A. e suas subsidiárias são o principal grupo aéreo da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais dentro da América Latina e para Europa, Oceania, Estados Unidos e o Caribe.

O grupo LATAM possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777 e 787 e Airbus A321, A320, A320neo e A319.

LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as subsidiárias de carga do grupo LATAM, possuindo uma frota combinada de 19 aeronaves de carga. Essas subsidiárias de carga contam com acesso as aeronaves de passageiros do grupo e operam na rede do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para transporte de cargas. Além disso, oferecem uma infraestrutura moderna e uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender às necessidades de seus clientes.









