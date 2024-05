LATAM realiza primeiro voo comercial da Base Aérea de Canoas Aérea programa 282 voos extras no Rio Grande do Sul em junho

LATAM: primeiro voo comercial para Canoas (RS) (Divulgação - LATAM)

A LATAM acaba de se tornar a primeira companhia aérea a realizar uma operação comercial na Base Aérea de Canoas (RS). Em voo a bordo de um Airbus A320, a companhia transportou nesta segunda-feira (27/5) 173 passageiros provenientes do aeroporto de São Paulo/Congonhas. Ao todo, a LATAM terá 24 pousos e decolagens comerciais por semana em Canoas .

O voo LA9210 partiu de São Paulo/Congonhas às 6h40 (hora local) e teve duração de 1 hora e 20 minutos. Na comparação com o modal terrestre, o transporte aéreo de São Paulo para Canoas reduz em até 87% o tempo necessário para deslocamento entre as localidades.

MALHA EMERGENCIAL: MAIS VOOS EXTRAS PARA O RIO GRANDE DO SUL

Adicionalmente, a LATAM também acaba de programar 282 voos extras para atender o Rio Grande do Sul durante todo o mês de junho. A medida foi tomada para manter Porto Alegre (RS) e sua região metropolitana conectadas com o restante do Brasil e atendidas em suas necessidades de transporte de pessoas e cargas, enquanto as operações no aeroporto da capital gaúcha estão suspensas.

Além dos 102 novos voos entre São Paulo (aeroportos de Congonhas e Guarulhos) e a Base Aérea de Canoas, a LATAM também vai operar 120 voos extras entre São Paulo/Guarulhos e Florianópolis e 60 voos extras entre São Paulo/Guarulhos e Caxias do Sul.

BASE AÉREA DE CANOAS: ORIENTAÇÕES AOS PASSAGEIROS

A LATAM reforça que a operação comercial na Base Aérea de Canoas (RS) é temporária e excepcional, em função dos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Desta forma, a companhia pede a compreensão e atenção dos passageiros sobre as características atípicas dessa operação na comparação com um aeroporto comercial.

Os embarques e desembarques dos voos comerciais na Base Aérea de Canoas são realizados por ônibus de forma remota e todo o processo de atendimento é feito diariamente das 6h às 18h e de forma adaptada no andar térreo do ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4545). O check-in de cada voo será encerrado uma hora antes da decolagem.

Por isso, a LATAM orienta que o cliente fique atento às sinalizações dentro do ParkShopping Canoas e se apresente com 2 horas de antecedência do seu voo, dando preferência para o check-in automático pelo site e aplicativo da companhia. Lojas e demais serviços do ParkShopping Canoas estarão abertos das 10h às 22h.

Os voos da LATAM de São Paulo/Guarulhos para a Base Aérea de Canoas são operados diariamente com decolagem às 12h00 (hora local). No sentido inverso, partem de Canoas às 15h15. Já os voos de São Paulo/Congonhas para Canoas (operado todos os dias, exceto quarta e sábado) decolam às 6h20. No sentido inverso, partem de Canoas às 9h20 dos mesmos dias.

ALTERAÇÃO DE VOO PROGRAMADO PARA PORTO ALEGRE

Todos os passageiros da LATAM com voos programados de/para Porto Alegre (POA) até 31 de julho podem alterar a sua viagem sem custos. A companhia solicita que o cliente nestas condições dê preferência para alterar a sua viagem de forma online. Basta acessar diretamente a seção Minhas Viagens do site latam.com . Nesta seção, o cliente pode alterar sem custos a sua passagem originalmente de/para Porto Alegre (POA) para uma nova viagem de/para Canoas, Caxias do Sul (CXJ), Passo Fundo (PFB), Florianópolis (FLN), Jaguaruna (JJG), Navegantes (NVT) ou Canoas (QNS). Se preferir, pode solicitar o reembolso integral do valor pago pelo bilhete.

Já o cliente com viagem programada de/para Caxias do Sul (CXJ) ou Passo Fundo (PFB), deve conferir o Status do Voo antes de se dirigir ao aeroporto de embarque. A operação nesses dois destinos permanece normal até o momento.

AVIÃO SOLIDÁRIO E A RECONSTRUÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL

O programa Avião Solidário da LATAM já transportou gratuitamente para a região Sul do Brasil 141 toneladas de doações (cestas básicas, água, fraldas descartáveis, cobertores, entre outros itens) e 102 voluntários (médicos, enfermeiros, veterinários e bombeiros) desde 4 de maio de 2024. Os transportes humanitários da LATAM foram realizados em voos comerciais da empresa para aeroportos da região e em cinco voos especiais inéditos para a Base Aérea de Canoas (RS), inclusive com doações provenientes de países como Portugal e EUA.

Há 11 anos, o programa Avião Solidário da LATAM já beneficiou mais de 140 milhões de pessoas no Brasil com o transporte gratuito de mais de 4,6 mil animais e 282 milhões de vacinas contra a COVID-19 para todos os estados brasileiros.

Adicionalmente, a LATAM também tem atuado no transporte gratuito de doações coletadas pelos seus parceiros no Brasil: Movimento União BR, CVC, Governo do Estado de Santa Catarina e Fraport.









