Líder Aviação acompanha evento de aviação executiva no Texas

Cynthia de Oliveira, diretora de Serviços Aeroportuários da Líder Aviação

Anualmente, a Líder participa deste evento para apresentar suas soluções em serviços de atendimento aeroportuário aos seus clientes internacionais e acompanhar uma grande variedade de temas que envolvem os bastidores da aviação executiva. “Esse segmento da aviação executiva tem especificidades nas operações nos diferentes países, envolvendo atividades e normas que contribuem para que aeronaves decolem e aterrissem com segurança e tranquilidade. São diversas atividades que vão desde assegurar o cumprimento de regulamentações envolvendo planejamento de voos até o suporte às aeronaves, tripulação e clientes em solo. A fim de manter nossa excelência, estamos sempre acompanhando as novidades e melhores práticas do mercado”, comenta Cynthia de Oliveira, diretora de Serviços Aeroportuários da Líder Aviação.

E para se manter atualizado nesta área da aviação executiva, é importante estar presente em eventos estratégicos para o segmento. “Considero o Schedulers & Dispatchers uma conferência essencial para profissionais do ramo, pois é completa – com conteúdo abrangente, apresentado em diversas dinâmicas como palestras, cursos rápidos ou mesmo setor com exposição dos principais players do segmento”, aponta Cynthia, que acaba de retornar dos EUA.

“Neste ano, entre os principais temas abordados, estiveram atualização sobre as diferentes aplicações de impostos para empresas de aviação ou proprietários de aeronaves; particularidades de planejamento de voos para regiões em crescimento econômico na África e Oriente Médio; discussões sobre mulheres na aviação, com incentivo à carreira e retenção de talentos; e até uma sessão em formato de game, que discute temas relevantes como SAF, estratégias para redução de emissão de carbono, entre outros”, conclui Cynthia.

Experiência e reconhecimento

A Líder tem um portfólio completo em aviação executiva. Os serviços aeroportuários dedicados à aviação executiva englobam uma robusta infraestrutura em solo, conta com salas de embarque dedicadas, equipe especializada em movimentação dos mais diversos modelos de aeronaves, áreas de estacionamento privativas, investimentos em modernos equipamentos de solo, além dos serviços de Concierge (suporte com transporte e hospedagem) e o apoio relacionado à parte técnica dos voos. A empresa conta bases dedicadas nos principais aeroportos do Brasil e ainda oferece facilidades também na área de Manutenção, sendo, dentre outras marcas, Centro de Serviço Autorizado Gulfstream, sem contar com a diversa frota para fretamentos executivos.

Como reconhecimento na excelência dos serviços prestados, a Líder conquistou a IS-BAH (The International Standard For Business Aircraft Handling) em 2022. Trata-se da certificação internacional máxima de qualidade, segurança e padronização de operações em Atendimento Aeroportuário, concedida pelo Internacional Business Aviation Council (IBAC), para empresas de aviação executiva. Em 2023, a companhia foi nomeada “Fornecedor Destaque do Ano na América Latina” pela UAS International Trip Support, empresa global de Trip Planning, devido aos serviços de ground handling. A premiação faz parte do “Outstanding Suppliers Awards 2023”, que seleciona os fornecedores com melhor performance em serviços de atendimento aeroportuário em todo o mundo, divulgado durante a EBACE 2023 (European Business Aviation Convention & Exhibition), realizada na Genebra, Suíça.

Sobre a Líder Aviação

É a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Fundada há 65 anos, conta com mais de 1.300 colaboradores e uma frota de mais de 50 aeronaves, atuando em cinco unidades de negócio: fretamento de aeronaves; serviços aeroportuários; vendas e aquisições de aeronaves; serviços de manutenção; operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. Com presença em 21 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros, conta com uma equipe bilíngue atuando em escala 24/7 e treinada constantemente para prestar todos os serviços com segurança, agilidade e qualidade. A Líder também oferece serviços de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.