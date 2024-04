Nova presidente da Líder Aviação conclui rodada de visitas às bases da companhia Junia Hermont se reuniu com times das bases da empresa para alinhamento do cenário atual do mercado, avaliação dos resultadas de 2023 e preparação estratégica para os próximos anos

Primeira mulher a assumir o cargo de presidente da Líder Aviação em 65 anos de empresa, Junia Hermont começou o ano com o mesmo planejamento detalhado e cuidadoso, observado em todo o processo de transição da liderança da companhia. A executiva realizou os eventos internos junto aos colaboradores da empresa para alinhamento do cenário atual do mercado, balanço dos resultados alcançados no último ano e apresentação dos objetivos, metas e estratégias para 2024.

“Fiz questão de realizar esses encontros ainda no primeiro trimestre da minha gestão”, ressalta a presidente da Líder Aviação, Junia Hermont. Chamado de Conexão Líder, este evento permite uma troca muito rica com os times da companhia. Neles, além dos assuntos abordados pela presidente em nome da empresa, sempre contextualizando os planos da Líder com o cenário do mercado atual, os colaboradores também têm espaço para tirar suas dúvidas sobre os mais diversos assuntos relacionados ao mercado de aviação executiva e à empresa.

Desde janeiro, Junia está à frente da Líder, que além das áreas administrativas, conta com cinco unidades de negócios: fretamento de aeronaves; serviços aeroportuários; vendas e aquisições de aeronaves; serviços de manutenção; operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás, e ainda treinamento em simulador de voo (CAE LÍDER TRAINING), corretora de seguros aeronáuticos (LIDERÁVIA) e reparo de pás de helicópteros (CT BRASIL).“Começar minha nova fase como presidente bem perto dos nossos times sangue verde trazem ainda mais excelência e segurança não só para mim, mas para todos que atuam em nossas operações”, explica Junia. “Assim nos sentimos ainda mais preparados para os desafios que temos pela frente”, complementa.

Sobre a Líder Aviação

É a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Fundada há 65 anos, conta com mais de 1.300 colaboradores e uma frota de mais de 50 aeronaves, atuando em cinco unidades de negócio: fretamento de aeronaves; serviços aeroportuários; vendas e aquisições de aeronaves; serviços de manutenção; operações de helicópteros para a indústria de óleo e gás. Com presença em 21 bases operacionais nos principais aeroportos brasileiros, conta com uma equipe bilíngue atuando em escala 24/7 e treinada constantemente para prestar todos os serviços com segurança, agilidade e qualidade. A Líder também oferece serviços de corretagem de seguro aeronáutico, treinamentos em simulador de voo e reparos em pás de helicópteros.