Parceria entre Ministério das Mulheres e LATAM leva informação sobre igualdade de gênero

Uma parceria entre o Ministério das Mulheres e a LATAM Brasil levou uma mensagem da pasta em alusão ao Dia Internacional das Mulheres a todas as pessoas que voaram pela companhia no período de 5 a 11 de março deste ano. Cerca de 1,5 milhão de passageiros (as) ouviram o speech durante os voos domésticos e internacionais com partida ou chegada no Brasil.

Os tripulantes comerciais da empresa repassaram a seguinte mensagem a bordo: “Neste mês, o Ministério das Mulheres promove a campanha pela igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens em todos os setores da sociedade. A LATAM apoia esta iniciativa. Juntos, construiremos um país com igualdade. 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Acesse gov܂br/mulheres e saiba mais”.

Para a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a parceria é de suma importância, uma vez que leva aos mais diversos públicos e, de forma objetiva, o que se tem feito pelas mulheres no Brasil. “É um chamado para que as pessoas conheçam o que o nosso ministério tem feito pela igualdade de gênero e se junte a nós nessa luta. Durante o voo, o passageiro pode ter a curiosidade de entrar em nosso site e conhecer todos os nossos programas”, observa.

“A aviação é muito mais do que levar uma pessoa de um ponto A para o ponto B. Em um país com os desafios e o tamanho do Brasil, o nosso avião leva ajuda para quem mais precisa e é também um espaço potente para a comunicação. A LATAM é a companhia que mais conecta o Brasil com o mundo e temos orgulho de ser parte da solução para temas como a igualdade e a inclusão”, afirma Maria Elisa Curcio, diretora de Assuntos Corporativos, Regulatórios e Sustentabilidade da LATAM Brasil.

Campanha do Mês das Mulheres traz como slogan Um #BrasilPorElas é um Brasil com Igualdade

A campanha institucional em alusão ao 8 de março – Mês das Mulheres – do governo federal tem como mote a igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens em diversos setores da sociedade. As peças digitais trazem os temas da igualdade salarial, da segurança para as mulheres e destacam programas como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Casa da Mulher Brasileira e Ligue 180.

Trazer a perspectiva de gênero para os problemas sociais contribui para que as políticas públicas sejam elaboradas e entregues de modo que a desigualdade entre mulheres e homens no país seja corrigida.

A LATAM e as mulheres

A cada ano, a LATAM vem contratando mais mulheres no Brasil para os cargos de comandante e copiloto de suas aeronaves. É o que indica o levantamento da companhia aérea sobre seus processos seletivos de 2023. Apenas no último ano, a LATAM contratou 44% do total de mulheres nesses cargos em sua equipe. O número representa 12% do total de pilotos, somando ambos os sexos, contratados em 2023 pela empresa.

