Piloto negra pioneira na Força Aérea e comandante da United realiza último voo

Comandante Theresa Claiborne: aposentadoria (United Airlines - Divulgação)

A aviadora pioneira, comandante Theresa M. Claiborne, aposentou-se após 43 anos de vôo, primeiro como segundo-tenente e a primeira piloto negra na Força Aérea dos EUA, e depois como comandante na United Airlines.

Claiborne foi contratado pela United em janeiro de 1990, após sete anos de serviço ativo na Força Aérea e 13 anos nas Reservas da Força Aérea. Seu último pouso pela United na quinta-feira em Newark, Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, marcou sua aposentadoria após 34 anos na transportadora aérea, informa reportagem da ABC News.

“Vi milhares de sorrisos de passageiros, operei milhões de pousos seguros”, disse Claiborne em seu texto de despedida no Instagram





Claiborne registrou mais de 23.000 horas de voo na carreira.

“Pretendo passar os meus dias a inspirar os jovens a seguirem os seus sonhos, transformando-os em objetivos, quebrando tetos de vidro e desafiando todas as probabilidades”, escreveu Claiborne, em parte, numa publicação no Instagram que marcou a ocasião. “Vou ligar para meus amigos de todo o mundo para compartilhar suas experiências e capacitar a próxima geração de pioneiros que estão destinados à grandeza.”

“Foi um prazer ser sua comandante e uma honra absoluta voar em céus amigáveis”, concluiu seu post.

Claiborne era uma das 25 pilotos negras da United Airlines no momento de sua aposentadoria, de acordo com seu site . O relatório de dados demográficos dos EUA de 2023 da United mostra que 15,1% dos seus funcionários da linha de frente – que inclui pilotos, assistentes de voo, agentes de embarque, carregadores de bagagem e fornecedores – são negros ou afro-americanos.

De acordo com os dados mais recentes do Bureau of Labor Statistics dos EUA, 93,7% dos pilotos profissionais nos EUA são brancos e 92,5% são do sexo masculino.

Em 2022, Claiborne disse à ABC News que os custos de voo e as desvantagens geracionais e econômicas são os principais fatores na falta de pilotos negros. O custo total médio de todo o treinamento e licenciamento exigido pela FAA para se tornar um piloto comercial é de quase US$ 100.000.

“Isso é muito dinheiro. E as instituições financeiras não estão se precipitando para emprestar esse tipo de dinheiro a um estudante de aviação”, disse Claiborne. “Não temos essas longas gerações de pilotos na família.”

Existem menos de 200 mulheres negras pilotos nos EUA, de acordo com a Sisters of the Skies Foundation , uma organização sem fins lucrativos que Claiborne co-fundou em 2016 e que se dedica a aumentar esse número através de bolsas de estudo e mentorias.

“Acho que talvez tenha causado um impacto, e isso é importante”, disse Claiborne à WABC TV de Nova York. “Quando você coloca seu coração e alma em algo e acontece que as pessoas apreciaram e ouviram e tiraram algo disso, isso torna tudo ainda melhor.”









