Qatar Executive recebe primeira aeronave Gulfstream G700 do mundo em Doha A Qatar Executive é, atualmente, a única operadora internacional do ultramoderno G700 em regime de fretamento privado

Grupo Qatar Airways: primeira aeronave Gulfstream G700 do mundo (MANGESH S SALVI)

A Qatar Executive (QE), subsidiária de jatos corporativos do Grupo Qatar Airways, deu boas-vindas oficialmente a duas novas aeronaves Gulfstream G700 à frota. Com isso, reforçando o compromisso em fornecer aos passageiros o que há de mais moderno em capacidade, luxo e desempenho de aeronaves, a QE se torna a primeira e única companhia aérea a oferecer o Gulfstream G700 para clientes em regime de fretamento privado.

Além das duas aeronaves já recebidas, a Qatar Executive deve receber mais oito G700 em um futuro próximo, sendo que duas estão previstas para chegar dentro de semanas. A nova frota do G700 entrará em serviço comercial completo em junho.

O CEO do Qatar Airways Group, Badr Mohammed Al-Meer, afirma: “Hoje, damos as boas-vindas ao jato executivo de alcance ultra longo de maior desempenho da indústria, a aeronave Gulfstream G700, que agora passa a complementar a frota da Qatar Executive. Estamos orgulhosos de aprimorar nossa frota já existente de 15 aeronaves Gulfstream G650ER com essas aquisições, que são o auge da excelência em aviação executiva, e esperamos em breve ver nossos convidados a bordo para experimentar esta aeronave tecnologicamente avançada.”

O presidente da Gulfstream, Mark Burns, diz: “A Qatar Executive é um cliente valioso da Gulfstream há quase 10 anos. Estamos honrados em tê-los como nossos parceiros internacionais no lançamento e nas primeiras entregas do novo G700. Esperamos aumentar ainda mais essa frota nos próximos meses.”

O G700 representa o futuro das viagens aéreas privadas, oferecendo uma experiência de voo superior com design, tecnologia, conforto e estilo incomparáveis. Além de uma cabine de passageiros excepcionalmente espaçosa, composta por quatro áreas de estar individuais, a aeronave inclui uma cabine traseira privativa dedicada com cama fixa permanente.

As cabines personalizadas foram projetadas e elaboradas meticulosamente para atender aos padrões dos clientes mais exigentes da Qatar Executive, incluindo um sistema de iluminação revolucionário, a altitude de pressão de cabine mais baixa do setor e iluminação natural através de 20 janelas.

O G700 também prioriza o conforto dos passageiros com uma cabine silenciosa, juntamente com ar 100% fresco reabastecido a cada dois ou três minutos e um sistema ionizante para o ar da cabine, proporcionando a mais alta qualidade de ar possível até hoje em um jato executivo. Esta inovação garante que os passageiros cheguem ao destino mais revigorados.

O Qatar Executive G700 também estará em exibição na próxima Convenção e Exposição Europeia de Aviação Executiva de 2024 (EBACE2024) – o principal evento de aviação sob demanda e mobilidade aérea avançada da Europa, que acontecerá em Genebra, na Suíça, de 28 a 30 de maio de 2024.

