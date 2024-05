Revo conquista certificação Great Place To Work em seu primeiro ano de operação Selo reconhece as empresas que proporcionam os melhores ambientes de trabalho ao redor do mundo

Alto contraste

A+

A-

Revo: certificação Great Place To Work em seu primeiro ano de operação (Divulgação - Revo)

A Revo – plataforma digital de mobilidade urbana que combina transporte aéreo e terrestre, apoiada por inteligência artificial - acaba de conquistar o selo Great Place To Work (GPTW). A renomada certificação com amplitude mundial, concedida pela instituição de mesmo nome, é baseada integralmente no que os funcionários atuais dizem sobre sua experiência de trabalho na empresa. Com quase um ano de operação no Brasil, iniciada em agosto de 2023, a Revo foi desenvolvida com um olhar cuidadoso para com seus colaboradores e reconhecida como um dos melhores ambientes para trabalhar.

O selo foi conquistado após um período de pesquisa totalmente anônima e online com seus colaboradores, que puderam avaliar a empresa em diversos aspectos, incluindo as lideranças, clima organizacional e cultura. “Estamos muito felizes com este reconhecimento. A certificação GPTW reforça o compromisso da Revo com o dia a dia da equipe, bem como o desenvolvimento contínuo de cada um dos colaboradores”, afirma João Welsh, CEO da Revo.

A Revo une o espírito de inovação e melhoria contínua de uma start-up à solidez e segurança de uma companhia consolidada na indústria da aviação. A empresa pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), controlador da Omni Táxi Aéreo (OTA), líder em transporte aéreo offshore na América Latina e que opera no Brasil há mais de 20 anos. A OHI tem uma frota de cerca de 90 helicópteros, que realiza mais de 1 500 voos semanais. Anualmente, mais de 750 000 passageiros são transportados pela companhia. Em 2024, OHI, OTA e Omni Helicopters Guyana Inc. (operação do grupo na Guiana) também foram reconhecidas com a certificação GPTW. Esta é a segunda vez consecutiva que a Omni Táxi Aéreo recebe o selo.

A Great Place To Work® é a autoridade global em cultura do local de trabalho, experiência dos funcionários e comportamentos de liderança comprovados para gerar receitas líderes de mercado, retenção de funcionários e aumento da inovação. A consultoria, fundada nos Estados Unidos, possui afiliados em 60 países, inclusive no Brasil. A avaliação das empresas é por meio de um questionário, respondido pelos colaboradores.

Publicidade

Serviço premium

A Revo é a única plataforma que oferece um serviço personalizado de mobilidade aérea, incluindo a opção de jornada completa - que inclui o deslocamento porta a porta por meio de carros executivos e acompanhamento de bagagem. A empresa, que opera com helicópteros bimotores e tripulação dupla, possui rotas fixas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, Fazenda Boa Vista, Alphaville e litoral de São Paulo, para Ilhabela e Juquehy. Além disso, os clientes podem reservar voos privados sob demanda entre São Paulo e regiões próximas, como campo, praia e cidades vizinhas. Todos os voos Revo seguem os mais altos padrões de segurança do setor.

Publicidade

A operação de primeira classe permite a reserva de assentos únicos, múltiplos ou fretamento total da aeronave, realizada em poucos minutos por meio do aplicativo, site ou com o serviço de concierge. As reservas devem ser feitas com antecedência mínima de 24 horas.

Sobre a RevoLançada em agosto de 2023, a Revo opera atualmente com rotas a partir de São Paulo. Com foco no público de alta renda, a entrega da Revo tem alguns outros diferenciais como serviço de primeira classe, transporte terrestre em carros executivos, lounges e hosts exclusivos, plataforma de tecnologia proprietária com inteligência artificial - reserva via app, site ou concierge - helicópteros bimotores, tripulação dupla e segue os padrões de segurança do setor.

Publicidade

A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI) que é líder em soluções de mobilidade aérea na América Latina. Sua frota de cerca de 90 helicópteros realiza mais de 1 500 voos semanais e transporta em segurança mais de 750 000 passageiros por ano. No Brasil, a OHI é detentora da Omni Táxi Aéreo, que opera há mais de 20 anos.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.