RIOgaleão é o aeroporto oficial da Maratona do Rio

RIOgaleão: aeroporto oficial da Maratona do Rio (RIOgaleão)

O RIOgaleão, principal equipamento urbano da cidade e motor da economia regional, vai patrocinar pela primeira vez a Maratona do Rio, maior festival de corridas da América Latina, que acontece entre os dias 29/05 e 02/06.

“O RIOgaleão é a principal porta de entrada de turistas na cidade e marcará presença de forma institucional em mais um evento de grande impacto para o RJ. A Maratona do Rio é um momento do qual o carioca se orgulha e nós, como parte da cadeia de turismo, apoiamos iniciativas que movimentem o setor e atraiam visitantes”, afirma Leandro Dantas, Diretor Comercial & Marketing.

No desembarque doméstico, o aeroporto vai receber os corredores com pista de corrida ilustrativa e pódio para fotos. No espaço dedicado ao RIOgaleão na área de apoio da Maratona, o participante poderá fazer seu registro fotográfico pós-corrida e ainda relaxar em poltronas massageadoras.

Mais de 80% dos participantes do evento icônico são de fora da cidade e, como aeroporto oficial do evento, o terminal receberá parte desse público.

Movimentação de passageiros

O RIOgaleão estima uma movimentação de 188 mil passageiros para o feriado de Corpus Christi entre os dias 29/5 e 03/6 de junho, período das provas da Maratona do Rio. O número é 97% superior comparado ao ano passado. As três principais origens e destinos dos passageiros que passarão pelo Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro no feriado são de São Paulo (Guarulhos), Belo Horizonte (Confins), Recife (Guararapes). Durante o feriado, estão previstos um total de 1.270 voos no Tom Jobim, que devem movimentar 64 mil passageiros internacionais e 124 mil passageiros domésticos.

GaleON

O Aeroporto Internacional do Rio é o primeiro no Brasil a contar com uma plataforma digital de serviços e comércio eletrônico para apoiar o passageiro no planejamento da sua viagem. O GaleON oferece mais opções para quem quer garantir comodidade, conveniência e descontos. Os participantes das provas da Maratona do Rio terão 15% de desconto no guarda-volume e 30% off na sala vip. As reservas online podem ser feitas https://www.galeon.com.br/.

Sobre o RIOGaleão – Aeroporto Internacional Tom Jobim

O RIOgaleão - Aeroporto Internacional Tom Jobim é um aeroporto de padrão internacional no Rio de Janeiro, com infraestrutura pronta para receber 37 milhões de passageiros por ano e sempre aberto. A concessionária é uma das maiores empresas do Rio de Janeiro com relevância nacional e conexão global, sendo uma das principais portas de entrada do turismo no Brasil e um importante impulsionador da economia local.

O Aeroporto Internacional Tom Jobim iniciou seu processo de transformação em agosto de 2014 com a chegada da Changi Airports International (CAI), acionista majoritária e investidora da concessionária. A empresa é responsável pela operação dos principais aeroportos do mundo, incluindo o Singapore Changi Airport, considerado um dos melhores terminais do mundo pela consultoria britânica Skytrax nos últimos 10 anos.









