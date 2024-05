Rodrigo Cortes é o novo Diretor de Operações do BH Airport Executivo tem mais de 20 anos de experiência no setor de aviação e assumirá a direção ao lado do CEO, Daniel Miranda

Alto contraste

A+

A-

Rodrigo Cortes: novo Diretor de Operações do BH Airport (BH Airport)

O BH Airport recebe, neste mês de maio, um novo Diretor de Operações: Rodrigo Cortes, executivo com mais de 20 anos de experiência no setor de aviação. Ele será responsável pela operação do aeroporto.

Rodrigo Cortes é formado em Turismo e Hospitalidade e tem especialização em Gestão Estratégica de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas; Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Dom Cabral e Gestão de Aviação pela Embry-Riddle Aeronautical University, na Flórida. Atuou na gestão de companhias aéreas e aeroportos, tanto em âmbito nacional quanto internacional.

O novo Diretor afirma que sua prioridade é dar continuidade ao trabalho de excelência já realizado pelos colaboradores, garantindo altos níveis de segurança das operações, eficiência para as empresas que operam no terminal e uma experiência completa aos passageiros. Também reforça a importância de trazer mais voos e negócios para o aeroporto, fomentando empregos e receita para o Estado.

“É uma honra e um privilégio fazer parte do time do BH Airport e trazer um novo olhar para as oportunidades, pensando um futuro ainda mais eficiente, inovador e sustentável, garantindo os interesses da população e dos acionistas, cuidando do nosso time. Queremos de incentivar o desenvolvimento do Turismo e usar a localização geográfica diferenciada do BH Airport para que possamos nos estabelecer cada vez mais como um hub essencial de passageiros e carga, para Minas e para o Brasil. Tenho certeza de que alçaremos, juntos, voos ainda mais altos”, afirma.

Publicidade

O CEO do BH Airport, Daniel Miranda, destaca que o novo Diretor chega em um momento de boas perspectivas para o terminal, que acaba de ganhar o Prêmio Aviação + Brasil como o melhor e mais pontual aeroporto do país, na categoria dos maiores (mais de 10 milhões de passageiros).

“Estamos muito felizes com a chegada do Rodrigo. Acreditamos que sua experiência e competência serão essenciais para aprimorarmos nossos processos operacionais, trazendo iniciativas inovadoras e sustentáveis. Isso nos permitirá continuar oferecendo aos nossos passageiros uma experiência de viagem cada vez mais prazerosa, segura, eficiente e de alto padrão”, afirma.

Publicidade

Sobre o BH Airport

Com localização estratégica e um dos principais hubs do país, o BH Airport atende a quase 70 destinos nacionais e internacionais. Desde 2014, o aeroporto é administrado por uma concessão, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e por Zurich Airport, operador do Aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo, além da Infraero, estatal com experiência de mais de 50 anos na gestão de aeroportos no Brasil.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.