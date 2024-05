SITA anuncia aquisição da Materna IPS: uma mudança significativa para a indústria aérea

Alto contraste

SITA: aquisição da Materna IPS e mudança significativa na indústria aérea (SITA)

A SITA, líder mundial em soluções tecnológicas para o setor do transporte aéreo, anunciou, nesta terça-feira (21), a aquisição da Materna IPS, empresa pioneira no controle de passageiros para aeroportos e companhias aéreas. A mudança impactará todo o setor da aviação, criando o maior portfólio de passageiros do mundo para aeroportos e viagens digitais. Sendo assim, a ação possibilitará que a SITA reinvente as viagens e o setor de transportes, aumentando a liderança da empresa no processamento de passageiros, como parte de uma estratégia de rápido crescimento para os próximos anos.

Com o tráfego aéreo previsto para dobrar até 2040, os aeroportos e as companhias aéreas devem proporcionar experiências mais fluidas aos passageiros. A aquisição da SITA é parte crucial do objetivo de inovar e reinventar as viagens para atender às demandas urgentes do setor - maior capacidade de terminais e as melhores e mais seguras soluções da categoria - facilitando a jornada de todos os passageiros. Além disso, a operação oferecerá uma oportunidade única de transformar os aeroportos de simples pontos de trânsito em experiências digitais e personalizadas para viajantes de todo o mundo. Vale ressaltar que essa aquisição está sujeita à aprovação regulatória.

O portfólio da Materna IPS permite com que os aeroportos possam realizar processos mais rápidos e com mais passageiros, otimizando os recursos para proporcionar aos viajantes uma melhor experiência. A empresa é líder de mercado em auto despacho de bagagem (Self Bag-Drop, em inglês), com uma base de clientes que abrange a América do Norte, Índia, Europa e Japão. A companhia oferece soluções seguras para todos os pontos de contato de passageiros, como o check-in, coleta de bagagem e o embarque.

A SITA é líder mundial em soluções de autoatendimento para passageiros nos aeroportos. Ao adquirir a Materna IPS, líder do mercado de Self Bag-Drop, a empresa está assumindo a liderança em mais um nível. Especialmente à medida que os aeroportos se transformam digitalmente e o mercado acelera em direção a sistemas self-service. As soluções de ambas as empresas se complementam, sendo assim, após a junção, a SITA será líder do mercado em termos de tecnologias de ponta-a-ponta em aeroportos.

“Esta é uma nova era para viagens. A maior aquisição da história da SITA deve mudar o panorama de todo o setor da aviação”, ressalta David Lavorel, CEO da companhia. “Ao combinar nossas soluções e conhecimentos, iremos levar a viagem do passageiro e as operações que a rodeiam a uma dimensão de eficiência nunca vista. Os aeroportos e as companhias aéreas terão as soluções mais inovadoras disponíveis para o tratamento de passageiros, e os passageiros de todo o mundo podem esperar por um novo horizonte de viagens fluídas, otimizadas e sem contato.”

Sobre o assunto, o executivo continua: “Estamos passando por uma transformação significativa. A aquisição enquadra-se perfeitamente em nossa estratégia de crescimento. Nosso objetivo era dar um passo ousado para transformar o futuro das viagens e conseguimos. Estamos empolgados para iniciar essa nova jornada com os nossos colegas da Materna IPS, visando remodelar juntos o futuro das viagens.”

Já o Diretor Executivo da Materna IPS, Dr. Georg Oschmann, acrescentou: “Ao iniciarmos esta jornada promissora com a SITA, vemos um potencial ilimitado de crescimento e desenvolvimento. Essa mudança estratégica é ideal para o nosso compromisso com a inovação e a excelência. Juntos, vamos criar um valor sem paralelo na nossa indústria, utilizando nossas forças combinadas para impulsionar um progresso significativo e mais oportunidades para todos.”

A integração irá utilizar como base as soluções de check-in de uso comum da Materna IPS em quiosques, balcões ou online - múltiplas opções para a entrega de bagagem de forma fácil e intuitiva, e utilizará as soluções da SITA como biometria, visão computacional, viagens digitais e outras tecnologias para ampliar a qualidade de serviço aos viajantes.

Sobre a SITA

A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

A SITA é 100% de propriedade da indústria de aviação e totalmente impulsionada por suas necessidades. É uma das empresas com maior diversidade internacional, prestando serviços em mais de 200 países e territórios.

Sobre a Materna IPS

A Materna IPS GmbH é uma fornecedora internacional de serviços para o atendimento automatizado de passageiros para companhias aéreas e aeroportos. Desde o hardware de quiosques de check-in e self-bag drop até as implementações de software, bem como a prestação de serviços e a manutenção - a Materna IPS tem uma vasta experiência nesse setor, com diversos projetos bem-sucedidos em todo o mundo.

O portfólio de software comprovado da empresa inclui aplicativos baseados em uso comum para quiosques, check-in on-line, self-bag drop e soluções para acesso seguro e embarque automático. Para proporcionar uma experiência de viagem otimizada, a identificação biométrica, bem como a tecnologia RFID e os serviços de pagamento, também estão integrados às respectivas soluções.

Com mais de 150.000 entregas diárias de malas e um número líder de instalações, a Materna IPS ocupa a primeira posição em entregas automáticas de bagagens. Essas soluções oferecem processos de entrega de bagagens rápidos, fáceis e seguros, que podem ser facilmente implementados na infraestrutura existente no aeroporto. As inúmeras opções representam sistemas flexíveis e personalizáveis, mas todos têm uma experiência única para o usuário.

Suas filiais internacionais nos EUA, no Canadá, na Índia e no Reino Unido permitem que a Materna IPS dê suporte a seus clientes individualmente e reaja de forma rápida e profissional às exigências do mercado.









