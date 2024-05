SITA desembarca no setor marítimo com lançamento do SmartSea Com o apoio da SITA e da CSM, a ferramenta trará para o segmento uma inovação de transporte comprovada e globalmente confiável

Alto contraste

A+

A-

David Lavorel, CEO da SITA (SITA)

A SITA, líder mundial em tecnologia para o setor dos transportes aéreos, lança a SmartSea, por meio de um acordo inicial com a Columbia Shipmanagement (CSM), gestora de navios e prestadora de serviços marítimos de referência mundial. A ferramenta é a primeira do ramo com a habilidade de remodelar o segmento marítimo, facilitando o acesso à mesma tecnologia avançada que já transformou a indústria dos transportes aéreos. Ao mesmo tempo, a CSM se torna o primeiro cliente da SmartSea a aumentar exponencialmente as suas operações por meio dessa inovação de ponta.

Com essa etapa estratégica, a SITA irá estabelecer a sua marca transformadora no setor marítimo, quebrando fronteiras e simplificando processos para operações mais eficientes e rentáveis em toda a cadeia de valor.

Com 75 anos de experiência, a empresa atende 95% dos destinos internacionais no segmento de viagens aéreas e mais de 2.500 companhias aéreas, aeroportos, prestadores de serviços em terra e governos, todos trabalhando em proximidade com a empresa. Além disso, mais de 70 países e todas as nações do G20 confiam nas soluções da SITA, tendo 85% dos passageiros aéreos internacionais se beneficiando globalmente das soluções digitais de fronteira da empresa. O papel inquestionável da SITA na transformação da indústria aérea e na sua reformulação é a prova mais forte do valor que a companhia pode fornecer ao setor marítimo.

A expansão da SITA para o setor marítimo é evidência da capacidade da empresa para impulsionar a inovação digital em uma indústria que, enfrentando desafios similares, pode ser amplamente aperfeiçoada por soluções do segmento aéreo, que estima-se estar entre dez e quinze anos à frente na adoção de tecnologias especializadas.

Publicidade

Ambos os setores, marítimo e aéreo, operam num ecossistema complexo e altamente regulamentado a nível mundial; possuem uma utilização intensiva de capital e dependem fortemente de dados e comunicações, ao mesmo tempo que enfrentam requisitos de sustentabilidade muito semelhantes. Além disso, os aeroportos e os terminais de navios enfrentam os mesmos desafios e oportunidades diários: os navios necessitam de rotação e manutenção, tal como as aeronaves, e ambos têm de gerir a tripulação, os passageiros, as bagagens e as cargas de forma eficiente e com orçamentos limitados.

“A SITA está prestes a dar um passo ousado no setor marítimo, no qual a nossa liderança de longa data na aviação pode ajudar a ultrapassar desafios econômicos e de logística; aumentar a segurança e desbloquear novos fluxos de receitas para as empresas de todo o segmento”, afirma David Lavorel, CEO da SITA.

Publicidade

“A indústria marítima global desempenha um papel vital na fomentação do crescimento econômico, do desenvolvimento humano e da conectividade global. Ao facilitar o comércio internacional, gerar empregos e impulsionar a inovação tecnológica, a indústria contribui para melhorar padrões de vida e a prosperidade econômica ao redor do mundo. Ao utilizar nossas sinergias inter-setoriais e o nosso alcance internacional, somos capazes de colaborar com empresas como a CSM para elevar suas operações ao próximo nível. Esse é um passo significativo para nós, e demonstra a nossa capacidade de revolucionar as viagens de ponta a ponta, independentemente do modo de transporte”, ressalta.

A SmartSea está numa posição privilegiada para revolucionar o ecossistema digital marítimo, fornecendo um modelo único para soluções para o setor, além de se tornar líder de mercado em tecnologia marítima, implementando soluções em que grande parte da indústria global de viagens aéreas confia.

Publicidade

“O lançamento da SmartSea pela SITA e o nosso primeiro acordo com a CSM marcam um ponto de virada estratégico, tanto para a empresa quanto para a digitalização do setor marítimo. O segmento irá dar passos importantes, do ponto de vista tecnológico, para se aproximar das indústrias de automóvel e aeroespacial. A inclusão da SITA neste projeto irá acelerar exponencialmente o nosso objetivo. A SmartSea será a plataforma que trará a mais recente tecnologia da aviação (SITA) para o setor marítimo. Tenho uma enorme paixão por este projeto”, destaca Julian Panter, CEO da SmartSea

Por sua vez, o Diretor Executivo do Grupo Columbia, Mark O’Neil afirma: “Estou muito entusiasmado para trabalhar com a SmartSea. A colaboração trará uma vasta experiência em tecnologia de aviação para o setor marítimo. Ao trabalhar com a plataforma, poderemos oferecer aos stakeholders do segmento marítimo uma solução completa de sistemas de TI em terra e em navios que irá melhorar radicalmente a eficiência, a segurança e a sustentabilidade do negócio. A utilização desta tecnologia irá revolucionar a indústria e impulsionar a digitalização, nos colocando em conexão direta com outras indústrias tecnologicamente avançadas.”

A SITA sempre avalia a oportunidade de implementar tecnologias, que já estão auxiliando companhias aéreas, aeroportos e governos a oferecer experiências de viagem consistentes aos passageiros em todo o mundo, ao mesmo tempo em que melhoram suas operações. Com base na jornada evolutiva da aviação, a SmartSea utilizará a experiência da SITA e a liderança da CSM no setor para impulsionar a inovação, a eficiência e a sustentabilidade em operações marítimas.

Sobre a SITA

A SITA é uma fornecedora de TI do setor de transporte aéreo, oferecendo soluções para companhias aéreas, aeroportos, aeronaves e governos. Nossa tecnologia possibilita viagens aéreas mais fluidas, seguras e sustentáveis.

Com cerca de 2.500 clientes, as soluções da SITA impulsionam a eficiência operacional em mais de 1.000 aeroportos, além de cumprir a promessa de viabilizar 17 mil aeronaves conectadas em todo o mundo. A SITA também fornece soluções de tecnologia que ajudam mais de 70 órgãos governamentais a encontrar equilíbrio entre fronteiras seguras e viagens otimizadas. Nossa rede de comunicações conecta todos os cantos do globo e abrange 45% da troca de dados do setor da aviação.

Em 2023, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) aprovou nossas metas de redução de emissões de curto e longo prazo. Essas normas, fundamentadas na ciência, são essenciais para orientar nossas ações climáticas, com o objetivo de reduzir efetivamente as emissões de gases de efeito estufa. Além disso, estamos desenvolvendo soluções para ajudar a indústria a atingir seus compromissos de redução de carbono, incluindo a redução do consumo de combustível e maior eficiência operacional.

A SITA é 100% de propriedade da indústria de aviação e totalmente impulsionada por suas necessidades. É uma das empresas com maior diversidade internacional, prestando serviços em mais de 200 países e territórios.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.