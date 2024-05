Smiles apresenta aeronave personalizada para promover cartão de crédito GOL Smiles

Alto contraste

A+

A-

Smiles: aeronave personalizada (Smiles - Divulgação)

Para reforçar o posicionamento de marca e identidade visual dos cartões de crédito GOL Smiles, a Smiles, programa de fidelidade da GOL com a mais completa plataforma de viagens, apresenta o avião da GOL com nova pintura customizada. A aeronave Boeing 737–800 traz o laranja característico de ambas as marcas, além da inclusão do logo conjunto de GOL Smiles na parte frontal. Na lateral é possível ver as três variantes dos cartões impressos e na parte traseira está escrito o slogan “Pague no cartão de crédito e boa viagem”.

O processo de pintura foi realizado no hangar da GOL Aerotech, unidade de negócios especializada em manutenção, reparos e revisões de aeronaves e componentes, que fica localizado no aeroporto de Confins (BH). A concepção contou com uma equipe com mais de 25 profissionais e teve a arte desenvolvida pelo Hub Criativo da GOL, em uma personalização que levou cerca de cinco dias para ficar pronta. A aeronave estará nas rotas operadas pela GOL em todo Brasil.

“Estamos muito felizes em comunicar essa novidade, pois além de trazer um olhar especial para o cartão GOL Smiles, conseguimos explorar a conexão entre as marcas. Também reforçamos os benefícios e a importância do uso do cartão em nosso ecossistema GOL Smiles. Assim, continuamos oferecendo experiências transformadoras para nossos clientes do começo ao fim de sua viagem”, diz Bruno Tonon, Diretor-executivo de Negócios e Produtos na GOL Smiles.

Aliado do viajanteO cartão GOL Smiles tem como objetivo oferecer de forma prática a possibilidade de juntar milhas, sendo um aliado do viajante em toda sua jornada e transformando cada compra do seu dia a dia em uma oportunidade para conhecer o próximo destino. O cartão possui quatro variantes, sendo Infinite, Platinum, Gold e Internacional e pode ser adquirido por correntistas e não correntistas nos bancos Bradesco, Banco do Brasil e Santander.

Publicidade

O principal benefício é o conversor que pode chegar a 5,5 para os cartões infinite, para os clientes assinantes do Clube Smiles ou da Categoria Diamante, e além disso, todas as compras são convertidas em milhas, o que facilita a realização de uma viagem. Os cartões co-branded contam também com a parceria com a Smiles Viagens, onde oferece descontos de 5% nas compras de produtos e experiências na operadora de viagens.

Todas as milhas juntadas com os cartões GOL Smiles geram milhas qualificáveis, ou seja, que ajudam a subir de categoria no programa de fidelidade e acumulam direto na conta Smiles — sem a necessidade de transferência. A cada 10 milhas juntadas, uma milha é qualificável. Para os que ainda não têm o cartão, é possível solicitar no link.

Publicidade

Créditos: avião no ar - Alisson Vilela @alisson.aviation

Sobre a SmilesSmiles é o programa de fidelidade com a mais completa plataforma de viagens do Brasil. Com mais de 25 anos de história e cerca de 22 milhões de clientes, a empresa atua também na Argentina desde 2018. Além da GOL, fazem parte do programa mais de 50 companhias aéreas que voam juntas para mais de 1.600 destinos. Em 2021, a marca foi reconhecida como melhor programa de fidelidade do ano pelo prêmio IBest. Com o propósito de buscar a transformação das pessoas por meio da viagem, a Smiles oferece oportunidades para que todos os clientes possam viajar mais e proporciona diversas maneiras de juntar milhas de forma prática e segura, tendo a milha como elo de ligação com os usuários. Para isso, o programa reúne cerca de 100 parceiros do universo de turismo, entretenimento e varejo -- de bancos e administradoras de cartões de crédito aos principais varejistas do Brasil, hotéis, aluguel de carros, experiências, seguros, postos de combustíveis, entre outros. Os clientes ainda podem assinar o Clube Smiles e contar com acúmulo de milhas mensal e diversos benefícios exclusivos. O cartão de crédito GOL Smiles, dá direito a milhas qualificáveis e acúmulo direto na conta Smiles, além de oferecer a melhor conversão em milha disponível. A Smiles oferece produtos e serviços exclusivos para quem ama viajar e vivenciar novas experiências. Somos feitos de viagens.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.