Smiles e GOL sorteiam 10 milhões de milhas e outros prêmios exclusivos para quem ama viajar

Smiles e GOL: sorteio de 10 milhões de milhas (Vinicius Magalhaes)

A Smiles, programa de fidelidade da GOL, a mais completa plataforma de viagem, inicia hoje (23) mais uma edição da “Vá de Milhas”, primeira campanha promocional da marca no ano. No ar até 02 de junho, os clientes encontram na plataforma oportunidades extras para potencializar o uso de suas milhas e concorrer a prêmios imperdíveis – assinantes do Clube Smiles, clientes da categoria Diamante ou que possuem o cartão de crédito GOL Smiles dobram as chances de ganhar. Além disso, clientes Smiles que comprarem passagens no site ou APP da GOL no período também ganham um número da sorte.

Na Smiles, os clientes contam com diversas maneiras de resgatar milhas, que podem ser revertidas nos mais diversos produtos e serviços de viagem e/ou pessoais como passagens aéreas, hospedagens, seguro viagem, passeios e até mesmo itens de beleza, eletrônicos, eletrodomésticos e outras categorias no Shopping Smiles.

Para incentivar os resgates de milhas, durante toda a campanha é possível encontrar ofertas exclusivas que oferecem benefícios diversos como descontos de 15% em voucher de Uber, serviços para completar a viagem como reserva de hotéis nacionais com 20% de desconto, 12% de desconto em aluguel de carros e seguro viagem, bônus de até 310% para compra, reativação e transferência de milhas, e muito mais.

E, como uma forma de recompensar os fiéis clientes, nesta quarta edição de “Vá de Milhas”, a Smiles preparou um sorteio, marcado para o dia 13 de junho, no qual os participantes concorrem a 10 milhões de milhas, 10 passagens de voos GOL com acompanhante, 05 pacotes Smiles Viagens com acompanhante e 20 malas Smiles.

A participação acontece no site ou APP da Smiles ou da GOL. Com a Smiles, a cada 20 mil milhas resgatadas durante os dias da promoção (de 23 de maio a 02 de junho), os clientes ganham um número da sorte para concorrer. Com vantagem para clientes Clube Smiles, categoria Diamante ou clientes Cartão GOL Smiles que ganham dois números da sorte, ou seja dobram as chances de ganhar. E mesmo quem ainda não é assinante do Clube, é possível realizar a adesão, aproveitar os benefícios extras e ainda ganhar até 14 mil milhas na hora.

Já pelo site ou no APP da GOL, a cada compra de passagem aérea durante o período promocional o cliente receberá 1 número da sorte para concorrer a 10 milhões de milhas. Não é necessário cadastro prévio na promoção Vá de Milhas - a adesão ao sorteio é automática, desde que o cliente possua cadastro na Smiles. Os números da sorte serão disponibilizados aos participantes via e-mail, 24 horas antes da data do sorteio (13/06).

“Além de ser a primeira grande campanha do ano na Smiles, a ‘Vá de Milhas’ vem para potencializar o uso das milhas em todo o nosso ecossistema, que oferece desde passagens aéreas a hospedagem, aluguel de carro, experiências, seguros, entre outros. Também estamos embarcando nessa junto com a GOL, já que na compra de uma passagem aérea, os clientes também concorrem aos prêmios. Em constante sinergia, o objetivo é trazer cada vez mais vantagens para os nossos clientes e reconhecer cada vez mais aqueles que escolhem viajar conosco”, afirma Carla Fonseca, vice-presidente da GOL e CEO da Smiles.

A promoção é válida até as 23h59 do dia 02 de junho e o sorteio acontece em 13 de junho. Para consultar o regulamento completo de Vá de Milhas* acesse este link. E para ficar por dentro de todas as promoções acesse o site e baixe o app da Smiles, disponível nas versões IOS e Android.

A responsabilidade sobre as informações é da Smiles / GOL. CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SPA/ME N. ° 04.034259/2024 [PROMOÇÃO N.° 2024/02998]

Sobre Smiles

Smiles é o programa de fidelidade com a mais completa plataforma de viagens do Brasil. Prestes a fazer 30 anos de história e com cerca de 20 milhões de clientes, a empresa atua também na Argentina desde 2018. Além da GOL, fazem parte do programa mais de 50 companhias aéreas que voam juntas para mais de 1.600 destinos. Em 2021, a marca foi reconhecida como melhor programa de fidelidade do ano pelo prêmio IBest. Com o propósito de buscar a transformação das pessoas por meio da viagem, a Smiles oferece oportunidades para que todos os clientes possam viajar mais e proporciona diversas maneiras de juntar milhas de forma prática e segura. Para isso, o programa reúne cerca de 100 parceiros do universo de turismo, entretenimento e varejo -- de bancos e administradoras de cartões de crédito aos principais varejistas do Brasil, hotéis, aluguel de carros, experiências, seguros, postos de combustíveis, entre outros. A Smiles oferece produtos e serviços exclusivos para quem ama viajar e vivenciar novas experiências.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL é a principal companhia aérea do Brasil e parte do Grupo Abra. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, Smiles. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 13,7 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737.









